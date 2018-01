Transição de carreira: quando e como mudar?

Por Fernanda Andrade

O número de profissionais que desejam fazer uma transição de carreira é impressionante. As razões são diversas: a falta de perspectiva, baixas perspectivas de crescimento profissional e falta de visão de futuro, por exemplo, fazem com que muitos fiquem desmotivados. Alguns estão em busca de uma remuneração melhor, mais qualidade de vida e mais satisfação com o trabalho. Também, existem os que querem dar um novo rumo à vida profissional mudando de área.

Pode parecer fácil fazer essa transição, mas é importante fazer uma reflexão sobre o que levou a desmotivação antes de tomar qualquer decisão. Em um momento de transição de carreira é importante ter em mente quais são suas competências e onde você pode usá-las. Uma mudança de carreira ou de área deve estar alinhada ao seu propósito de vida e aos seus valores, exigindo uma alta dose de autoconhecimento.

Grande parte dos executivos encontra-se insatisfeita em relação à carreira, mas não sabem como promover mudanças. Nesse momento, uma consultoria especializada em carreira tem toda a expertise para direcioná-lo na tomada de decisão. Através de reuniões para entender o momento do profissional, suas competências técnicas e comportamentais, a assessoria, juntamente com o profissional, traça um plano estratégico de trabalho.

Ela também oferece suporte emocional adequado, apoio técnico e psicológico que visa orientar e preparar o profissional para a continuidade de sua carreira, fortalecendo sua autoestima e minimizando os impactos provenientes da demissão, ou crise profissional. O trabalho ainda proporciona suporte na tomada de decisões, permitindo o aproveitamento do potencial e das oportunidades que o mercado oferece.

O programa inclui todas as ações de apresentação do profissional ao mercado de trabalho, reuniões individuais com profissionais especializados, orientação e acompanhamento em todas as fases do processo, realizando um total aconselhamento de carreira. Isso identificando os objetivos e potenciais de carreira do assessorado, bem como atitudes, avaliações (mercado e si mesmo) e comportamentos.

Quando o profissional sente algum incômodo em relação à carreira e/ou ambiente profissional, deve-se ligar um alerta e entender o porquê desse incômodo. O profissional deve tomar cuidado para não fazer nenhum movimento por impulso. Deve-se entender o momento de mercado, bem como talento e habilidades e construir uma rede de contatos.

Uma assessoria é fundamental neste processo, pois, dará um direcionamento fazendo com que o profissional consiga “enxergar” novas possibilidades e horizontes. O Consultor de Carreira auxilia o assessorado a perceber suas habilidades e seu estilo de vida, e se esses fatores estão em sintonia com a opção de carreira em mente, oferecendo todo o suporte mediante a necessidade do profissional.

Eu, Fernanda Andrade sou Gerente de Hunting e Outplacement da NVH – Human Intelligence.