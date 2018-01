PMA captura e recolhe ao CRAS jiboia de 1,5 metros em bairro na Capital

Campo Grande (MS) – Policiais Militares Ambientais de Campo Grande capturaram uma serpente da espécie Boa constrictor (jiboia) hoje (23) às 13h30. Uma moradora do bairro Monte Líbano acionou a PMA, quando avistou o animal em uma árvore no quintal de sua residência. A serpente foi capturada com uso de uma pinça e foi colocada em uma caixa de contenção. O animal foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

A jibóia é pacífica e não é peçonhenta. Raramente passa de três metros de comprimento. Alimenta-se principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes. Engole a presa pela cabeça. Vive nas florestas densas da América do Sul e passa a maior parte do tempo nas árvores.

Galeria de Imagens: PMAMS