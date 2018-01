Senado dos EUA confirma Jerome Powell como presidente do FED

NOVA YORK, 23 JAN (ANSA) – O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira (23) a indicação de Jerome Powell, 64 anos, como novo presidente do Federal Reserve (FED), o banco central do país.

Nomeado por Donald Trump em novembro passado, Powell é membro da diretoria do FED desde 2012, quando foi indicado por Barack Obama, e trabalhou no Carlyle Group, empresa que atua no setor de private equity.

Ele substituirá Janet Yellen, que está no cargo desde o início de 2014 e cujo mandato termina em fevereiro. Powell foi aprovado pelo Senado por um placar de 85 a 12.

(ANSA)