UFGD divulga 969 vagas para o Sisu 2018

O Centro de Seleção da UFGD divulgou, em 19 de janeiro, o edital com o detalhamento completo das 969 vagas que a instituição de ensino ofertará para concorrência via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Governo Federal. A primeira fase da seleção ocorrerá entre os dias 23 e 26 de janeiro. Ao todo, serão 477 vagas em disputa para ampla concorrência e 492 vagas dividas em diferentes cotas para quem estudou todo o ensino médio em escolas públicas.

O resultado e a chamada única serão divulgados no próximo dia 29. Já as matrículas para os aprovados acontecerão de 05 a 07 de fevereiro, nos períodos da manhã (7h30 às 11h) e da tarde (12h às 16h). Aprovados nos cursos de Direito e Relações Internacionais farão a matrícula na Secretaria Acadêmica da FADIR (rua Quintino Bocaiúva, 2100 – Jardim Figueira). Todos os aprovados nos demais cursos deverão realizar o processo de matrícula no Auditório Central da Unidade 2 (rodovia Dourados – Itahum, km 12, Cidade Universitária).

Mais detalhes quanto às vagas ofertadas, ao processo seletivo e aos documentos necessários para a matrícula podem ser conferidos na leitura da íntegra do edital.

Como funciona o Sisu?



O Sistema de Seleção Unificada é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), pelo qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O processo seletivo do Sisu possui uma única etapa de inscrição. Ao efetuar a inscrição, o candidato deve escolher, por ordem de preferência, até duas opções entre as vagas ofertadas pelas instituições participantes. O candidato também deve definir se deseja concorrer a vagas de ampla concorrência, a vagas reservadas de acordo com a Lei de Cotas ou a vagas destinadas às demais políticas afirmativas das instituições.

Durante o período de inscrição, o candidato pode alterar suas opções. Será considerada válida a última inscrição confirmada. Ao final da etapa de inscrição, o sistema seleciona automaticamente os candidatos mais bem classificados em cada curso, de acordo com suas notas no Enem e eventuais ponderações (pesos atribuídos às notas ou bônus).

Serão considerados selecionados somente os candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas pelo Sisu em cada curso, por modalidade de concorrência. Caso a nota do candidato possibilite sua classificação em suas duas opções de vaga, ele será selecionado exclusivamente em sua primeira opção.

Será realizada apenas uma chamada para matrícula. Os candidatos selecionados terão um prazo para efetuar a matrícula na instituição e, desta forma, confirmar a ocupação da vaga.

