SushiArte comemora 2018 com novo cardápio e novas instalações

Ambiente mais intimista e moderno é cenário das criações do chef Tikinho

Este ano, o Restaurante SushiArte apresenta buffet por quilo no almoço e menu a la carte no jantar. No balcão os sushimen preparam os sushis, sashimis e as entradas frias como o ceviche, o tartare e carpaccio.

Da cozinha saem os clássicos da culinária japonesa como o missoshiro, o gyoza (pastel recheado com carne de porco e repolho) e os pratos quentes como Teppanyaki de Anchova grelhada com legumes na manteiga e o yakisoba de frutos do mar que leva camarão, lula e polvo.

O cuidado na escolha dos ingredientes, sempre frescos, é feita pelo chef Tikinho que busca produtos especiais diariamente em feiras locais. Trabalha também com orgânicos e peixes selecionados.

“O mestre Tikinho surpreende sempre. Criou um ambiente super agradável e uma comida que traz uma experiência incrível. Deixar ele criar o prazer da comida usando ingredientes inusitados sempre é o foco da conversa” comenta Iberê Meireles Duarte, empresário e cliente do restaurante.

Almoço

O buffet por quilo é montado com cerca cinquenta pratos incluindo frios, saladas orientais, pratos tradicionais quentes, sushis (gunkan – arroz, alga ou peixe por fora; hossomaki – arroz, peixe e alga por fora; uramaki – peixe e arroz por fora) e sashimis de peixes variados para receber famílias e pessoas que trabalham na região ou buscam um almoço de negócios mais tranquilo e com qualidade.

Jantar

O cardápio à la carte traz um menu especial de sashimis como o Sakana Maki (salmão enrolado com atum marinado, ovas e kani) e a Vieira Canadense (com flor de sal e ovas massagô). Dentre os sushis tem o Niguirizushi de Enguia (arroz coberto por fatia de peixe) e o Gunkan Ebi Furai (salmão, camarão à milanesa, ovas massagô, cream cheese e raspas de limão).

A carta de bebidas inclui saquês como o californiano Ozeki Sake, o espumante português Mural Reserva Extra Brut e o argentino Petit Bo Bó Chardonnay que harmonizam com peixes e frutos do mar. Dentre as cervejas especiais tem a Brooklyn IPA.

A casa também oferece combinados de sushi e sashimi que levam salmão, atum, polvo e peixe branco. Dentre as quinze variedades de temaki, destaca-se o Temaki Omakasse feito com camarão, salmão e ovas. Para sobremesa tem morango flambado com sorvete de creme. O restaurante possui 50 lugares, tem estacionamento e faz delivery para Curitiba e região metropolitana.

O chef Tikinho

Aos 13 anos chegou em São Paulo e foi adotado por uma família japonesa, dai sua paixão pela gastronomia oriental. Já trabalhou no Maksoud Plaza, Restaurante Noborisushi Carrão, Anagô (Liberdade) e Kazuki Sushi. Sua maior fonte de inspiração foi sua avó Zefinha, chef de cozinha alagoana que preparava diariamente moquecas e caldeiradas em sua casa. Também é entusiasta da cozinha do itamae Jun Sakamoto.

Tikinho aprendeu a cozinhar observando grandes chefs. Desde 1989, atua com culinária japonesa e seu estilo mistura temperos brasileiros e japoneses fazendo uma fusão de sabores. Está sempre buscando temperos novos na culinária oriental, principalmente chinesa e coreana. Há alguns anos vem estudando a língua japonesa, pois pretende visitar o Japão para conhecer restaurantes e buscar novas receitas.

Serviço:

SushiArte

Horário de funcionamento: 11h30 às 14h e das 19h às 23h (2ª a sábado)

Reservas: (41) 3022-7704

End.: Av. dos Estados, 95 I Água Verde I Curitiba-PR (Estacionamento)

Delivery: James, Spoon Rocket, IFood

Informações: www.restaurantesushiarte.com.br

Redes Sociais: Facebook, Instagram, Foursquare, TripAdvisor

