CONSUL APOIA EVENTO FRUTO E DISCUTE ALIMENTAÇÃO MUNDIAL E EMPODERAMENTO FEMININO

Entre os dias 26 e 27 de janeiro, em São Paulo, grandes nomes dasustentabilidade, empreendedorismo e gastronomia se reúnem no evento FRUTO – Diálogos do Alimento para debater estratégias e alternativas sobre como levar alimento de qualidade à população mundial. Organizado pelo chef Alex Atala, pelo produtor cultural Felipe Ribenboim e pelo Instituto ATA, o fórum conta com o apoio do Instituto Consulado da Mulher, que empodera mulheres empreendedoras que transformam suas vidas por meio do alimento, gerando renda para elas e suas famílias. Durante os dois dias, histórias dos empreendimentos assessorados pelo Consulado serão exibidas em palestras específicas da programação, como uma maneira de reforçar a temática do evento. “Trata-se de uma oportunidade para conectarmos as mensagens do FRUTO ao nosso trabalho, que proporciona às mulheres empreendedoras oportunidades de negócios e, desta forma, conecta assuntos relacionados à alimentação sustentável e justa”, explica Leda Böger, Diretora do Instituto. Iniciativa da Consul – pioneira no desenvolvimento de soluções bem pensadas e criativas em eletrodomésticos – o Consulado da Mulher, em seus 15 anos de história, já beneficiou mais de 34 mil pessoas diretamente, assessorou 1.237 pessoas e 155 empreendimentos, resultando em um faturamento total de R$7,1 milhões de reais em benefício das comunidades envolvidas no ano de 2016. “Mais que trazer produtos inspirados nas necessidades do consumidor, a Consul se engaja em causas fortes que representam os valores de uma marca próxima, parceira e responsável. É nesse sentido que apostamos em sonhos que transformam a vida das mulheres por meio da atuação do Consulado da Mulher”, afirma Renato Firmiano, diretor de Marketing da Whirlpool Latin America. Conheça as histórias de mulheres empreendedoras com o suporte do Consulado da Mulher apresentadas durante o evento: Data: 26/01, às 9h50 Palestra FRUTO: OS GUARDIÕES – A importância dos povos indígenas na preservação da agrobiodiversidade: Manuela Carneiro da Cunha (antropóloga). VÍDEO CONSULADO DA MULHER: Restaurante SUMIMI – AM Grupo de mulheres da comunidade indígena às margens do Rio Negro. Elas criaram um restaurante na região, famoso entre os turistas, para complementar a renda. O empreendimento valoriza a culinária local e inspira as jovens da comunidade. Data: 26/01, às 15h20 Palestra FRUTO: TERRA, AR E ÁGUA – Qual o panorama desse importante tripé para a vida na Terra? Céline Cousteau (ativista social e ambiental / Conselho dos Oceanos do Fórum Econômico Mundial), Paulina Chamorro (Rádio Vozes/Portal Ecoera) e Simone Jones (Seafood Watch). VÍDEO CONSULADO DA MULHER: Mariquilombo – BA O empreendimento foi criado quando as primeiras bancadas do cultivo comunitário de ostras foram montadas nas comunidades pesqueiras e quilombolas de Capanema e Baixão do Guaí, em Maragogipe (BA). O objetivo era gerar renda extra para as famílias de 25 marisqueiras e também ajudar na recuperação dos estoques naturais de ostras nativas na região. O produto comercializado é a ostra, normalmente chamada de “ostra nativa” ou “ostra de mangue”, própria de regiões de estuário, portanto, de onde há incidência tanto de águas doces de rios quanto de água salgada do mar. Data: 26/01, às 16h45 Palestra FRUTO: ALIMENTOS E NATUREZA – Como potencializar a produção de alimentos sem destruir a natureza? Rodrigo Medeiros (Conservação Internacional – Brasil) e MaurÍcio Lopes (Embrapa). VÍDEO CONSULADO DA MULHER: MaÌ?es da Terra – GO Grupo de 10 empreendedoras que comercializa pães, bolos e salgados na feira de Alto Paraíso de Goiás. Em contato com os clientes elas então descobriram uma grande demanda por alimentos vegetarianos, veganos e sem glúten e optaram por focar neste mercado. Data: 27/07, às 9h25 Palestra FRUTO: HOMO CULINARIUS – Como a cozinha transformou a nossa evolução, alimentação e cultura? Suzana Herculano (neurocientista). VÍDEO CONSULADO DA MULHER: Legrun Alimentos – SC Empresa catarinense que nasceu com o intuito de oferecer uma alimentação prática, nutritiva e saborosa. Trabalha com os chamados “superalimentos”, que possuem compostos biologicamente ativos, com benefícios poderosos para a saúde. Essas e outras palestras podem ser conferidas no FRUTO – Diálogos do Alimento, que acontece na Unibes Cultural para mais de 300 convidados, além de ser transmitido pela internet, no site: http://fru.to/. O evento tem o objetivo de consolidar o Brasil como principal celeiro dessa discussão. Serviço FRUTO | DIÁLOGOS DO ALIMENTO Local: Unibes Cultural – Rua Oscar Freire, 2.500, Sumaré, São Paulo Data: 26 e 27 de janeiro de 2018 Capacidade: 300 convidados Transmissão: Ao vivo pela internet: www.youtube.com/channel/UCiR8h7U-XXITbimgqrbh6cg Sobre o Instituto Consulado da Mulher O Instituto Consulado da Mulher é a Consul transformando os sonhos em realidade. Incentivamos e viabilizamos geração de renda para melhorar a qualidade de vida das pessoas, investindo no empreendedorismo feminino. As mulheres, que fazem de conquistas pessoais transformações em cadeia, conseguem impactar as suas comunidades e não deixam ninguém de fora dessa história. Em nossos 15 anos de atuação, são mais de 34 mil pessoas beneficiadas e 427 projetos apoiados por todo o Brasil. A gente faz história! Outras informações: www.consuladodamulher.org.br. Sobre a Consul Há mais de 60 anos no mercado brasileiro, a Consul é pioneira no desenvolvimento de soluções bem pensadas e criativas no segmento de eletrodomésticos. A marca está presente em mais de 50% dos lares brasileiros. É parte da Whirlpool Latin America, empresa líder no setor de eletrodomésticos e da Whirlpool Corporation, maior fabricante de eletrodomésticos do mundo. Mais sobre a Consul em:www.consul.com.br.