Como microinfluenciadores podem auxiliar empresas em campanhas de marketing

São Paulo, 24 de janeiro de 2018 – As marcas estão, cada vez mais, descobrindo que campanhas orientadas por influenciadores digitais são uma das ferramentas de marketing mais eficazes. Um estudo citado pela eMarketer (empresa destinada ao estudo do marketing digital) analisou que o envolvimento do consumidor com o conteúdo de campanhas gerado por influenciadores foi maior que o criado por marcas internas.

Os microinfluenciadores são definidos como blogueiros ou influencers de mídias sociais com 100 mil seguidores ou menos. Estudos mostram que esses influenciadores menores têm maior engajamento, lealdade e atuação com o público do que celebridades renomadas. Construir uma audiência leva tempo e convertê-la em clientes é o maior desafio. Os influenciadores também demoram para conquistar seus respectivos públicos.

Para chegar até esses microinfluenciadores as empresas precisam escalar a campanha em dezenas, centenas (ou mesmo milhares, isso depende da necessidade) de influenciadores. Como são pessoas reais, não blocos de anúncios, não há maneira simples de agilizar o processo de contratação. É preciso lidar com logística, negociação, criação de conteúdo e pagamentos. Por trás de ações desse tipo, há um complexo ecossistema de ferramentas, serviços e técnicas de marketing para alcançar o ROI da campanha.

A principal estratégia é aproveitar dessa audiência já formada, que é próxima do influenciador e acredita nele. Além de chamar a atenção daquele público para a marca, ele é capaz de levá-lo à ação. Talita Lombardi, COO da influu, plataforma que conecta influenciadores digitais às marcas, ainda completa, “para a contratação desses micro influencers é importante alinhar a campanha certa com plataforma certa e deixar o influenciador no comando, pois ele conhece melhor o público que ele atingirá”.

Criada em 2016, a influu é uma plataforma que conecta influenciadores digitais (como youtubers e instagrammers) às marcas que querem criar campanhas envolvendo marketing de influência. De um lado, o profissional se registra no serviço. Do outro, a empresa manda uma proposta de ação. Com o objetivo de inovar o marketing de influência, a influu desenvolve o planejamento, a ativação e a produção do conteúdo, usando as mídias mais adequadas para a campanha. Além disso, ensina e capacita influenciadores iniciantes por meio de encontros, cursos, palestras e eventos.

