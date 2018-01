Venda de imóveis usados e locação residencial têm queda em São Paulo

As vendas de imóveis usados e a locação de imóveis residenciais no Estado de São Paulo foram menores em novembro do que em outubro segundo pesquisa feita com 976 imobiliárias de 37 cidades pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECISP). A queda foi de 11,07% nas vendas e de 5,75% na locação. Apesar dos resultados negativos de novembro, nos últimos 12 meses as vendas acumulam saldo positivo de 8,58% e a locação, de 15,95%.

Os preços também caíram em novembro. A queda foi de 2,21% em relação a outubro, segundo o Índice Crecisp, que mede o comportamento dos aluguéis novos e dos preços de imóveis usados nas 37 cidades em que a pesquisa é feita mensalmente. No ano, o índice acumula queda de 3,96%.

“A recessão vem castigando os dois mercados, mas é praticamente certo que o balanço de 2017 feche no azul”, afirma José Augusto Viana Neto, presidente do CRECISP. Ele também dá como certo que o histórico desses mercados no ano passado ficará marcado por duas características: o “domínio dos imóveis de até R$ 300 mil e do aluguel de até R$ 1.000,00”.

“Em todos os meses, até novembro, com a exceção de junho, os imóveis mais vendidos no Estado foram os de preço final até R$ 300 mil”, destaca Viana Neto. “Na locação, em 11 meses, os imóveis mais alugados foram os de aluguel mensal até R$ 1.000,00, como têm mostrado as pesquisas do CRECISP” (quadro abaixo).

Esses resultados indicam “padrões de comportamento” de consumidores que sinalizam tendências, segundo o presidente do Creci paulista. “Enquanto persistir o quadro de baixo crescimento da Economia, agora que a recessão parece ter sido superada, é improvável que haja alteração significativa nesses dois referenciais de preço”, pondera Viana Neto. Para investidores interessados em produzir imóveis para vender ou alugar, “são sinalizadores de tendências que merecem atenção por indicarem oportunidades de mercado mais seguras para investimento”, acrescenta.

Vendas feitas à vista

A pesquisa do CRECISP apurou que as 976 imobiliárias pesquisadas venderam em novembro a maioria dos imóveis (45,25%) com pagamento à vista. As vendas financiadas por bancos representaram 42,09% do total, as financiadas pelos proprietários somaram 11,08% e as feitas com carta de crédito de consórcios, 1,58%.

Na comparação de novembro com outubro, as vendas registraram queda em três das quatro regiões em que a pesquisa CRECISP é feita: na Capital (- 9,45%), no Litoral (- 3,6%) e nas cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Guarulhos e Osasco (- 53,13%). Só no Interior as vendas cresceram (+ 6,57%).

Os apartamentos foram mais vendidos do que as casas (60,13% e 39,87% do total, respectivamente) e a maioria dos imóveis negociados situou-se na faixas de preços de até R$ 4.000,00 o metro quadrado, com 57,79% do total. Para vender esses imóveis, os proprietários concederam descontos médios sobre os preços anunciados de 7,9% naqueles situados em bairros de áreas nobres, de 8,34% em bairros de áreas centrais e de 9,27% em bairros de periferia.

Venda de imóveis usados – Locação residencial

Estado de São Paulo – 2017

Venda Aluguel

Mês Até R$ 300 mil (%) Até R$ 1.000,00

Janeiro 59,67% 55,93%

Fevereiro 67,78% 54,19%

Março 54,69% 52,32%

Abril 56,96% 55,98%

Maio 56,29% 52,42%

Junho 48,79% 55,01%

Julho 62,83% 54,90%

Agosto 56,23% 54,98%

Setembro 61,10% 56,75%

Outubro 58,40% 54,06%

Novembro 53,48% 56,99%

Descontos maiores na locação

A queda na locação de imóveis residenciais em novembro no Estado de São Paulo foi generalizada nas quatro regiões em que a pesquisa é feita: Capital (- 2,27%), Interior (- 5,36%), Litoral (- 4,4%) e as cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Guarulhos e Osasco (- 10,19%).

Do total de imóveis alugados pelas imobiliárias consultadas, 53,15% eram casas e 46,85%, apartamentos. Elas receberam de volta casas e apartamentos de inquilinos que tiveram problemas financeiros (43,56%) ou desistiram da locação por outros motivos (56,44%).

Quem alugou imóvel residencial no Estado de São Paulo em novembro conseguiu descontos maiores que em outubro, segundo a pesquisa CreciSP. A média de desconto foi de 12,65% para os imóveis situados em bairros de áreas nobres (34,43% a mais que os 9,41% de outubro), de 12,9% para os de bairros de periferia (10,63% maior que os 11,66% do mês anterior) e 13,1% nos bairros centrais (0,77% superior à média de 13% de outubro).

A pesquisa feita com 976 imobiliárias de 37 cidades apurou que 56,99% das novas locações têm aluguel mensal de até R$ 1.000,00 e que a maioria tem como garantidor de pagamento em caso de inadimplência dos inquilinos o fiador pessoa física (52,21%). As outras formas de fiança adotadas foram o depósito de três do valor do aluguel (18,81%), o seguro de fiança (14,8%), a caução de imóveis (9,69%), a cessão fiduciária (3,19%) e a locação sem garantia (1,31%).

A maioria dos imóveis alugados (70,36%) era de bairros centrais das cidades, seguidos pelos de periferia (21,87%) e de áreas nobres (7,77%).

A pesquisa CRECISP foi realizada em 37 cidades do Estado de São Paulo. São elas: Americana, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Diadema, Guarulhos, Franca, Itu, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Taubaté, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, Bertioga, São Vicente, Peruíbe, Praia Grande, Ubatuba, Guarujá, Mongaguá e Itanhaém.

Fn | Crecisp Com,.