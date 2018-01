Bye, bye frizz!

Veja, a seguir, algumas dicas para deixar os fios sempre alinhados:

>>Invista na nutrição dos fios com produtos de grande composição nutritiva e alta densidade. É o caso do PPCream do SpaDios, do inglês, Premium Primer Cream, um creme que forma uma película que encorpa ao fio, consequentemente, ele ganha mais peso e o frizz é controlado. “Rico em colágeno, o PPCream forma uma camada protetora que ultrapassa as escamas, atuando no núcleo dos fios e na parte interna (medula), garantindo que os nutrientes contidos nele sejam totalmente absorvidos e não perdidos em lavagens futuras”, diz Renata Souza.

>>Na hora da lavagem, prefira a água em temperatura de morna a fria. A água muito quente desidrata a fibra das cutículas, o que prejudica a saúde dos fios. Além disso, a água do chuveiro possui excesso de flúor e cloro, depositando resíduos responsáveis por sugar a hidratação das madeixas. “O ideal mesmo é usar 500ml de água mineral filtrada em temperatura ambiente no último enxágue a fim de selar as cutículas até a próxima lavagem”, diz.

>>Seque o cabelo com delicadeza. Se possível, substitua a toalha tradicional por uma de microfibra ou até use uma fralda de tecido. A aparência de inofensiva e macia da toalha, na verdade, é responsável por roubar parte dos nutrientes que os produtos acabaram de repor. “Além disso, jamais se deve esfregar os fios, pois a fibra do cabelo não resiste por muito tempo a esse atrito”, explica.

>>Diminua o atrito entre o cabelo e o travesseiro na hora de dormir. Caso haja a possibilidade, opte por um travesseiro forrado com uma fronha de cetim ou de seda, já que esses tecidos diminuem o atrito, fazendo com que os fios acordem menos rebeldes no dia seguinte.