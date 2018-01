‘Exodus – de onde eu vim não existe mais’ em exibição gratuita no Sesc Vila Mariana

Após a exibição, Amjad Milhem (Palestina) e Moussa Diabate (Mali) debatem sobre as questões apresentadas no longa-metragem

No domingo, 28 de janeiro, o Sesc Vila Mariana exibe gratuitamente o longa-metragem ‘Exodus – de onde eu vim não existe mais’, dirigido por Hank Levine, em 2017. O filme apresenta um retrato de refugiados de diferentes partes do mundo. Após o filme, o palestino Amjad Milhem e o malinense Moussa Diabate conversam com o público sobre questões do refúgio abordadas no longa. A exibição começa às 16h, no Auditório da Unidade, com retirada de ingressos a partir das 15h, na Central de Atendimento – limitada a dois por pessoa.

‘Exodus – de onde eu vim não existe mais’ é um retrato das dramáticas e íntimas histórias de refugiados de várias partes do mundo que tiveram de deixar suas casas por motivos distintos. Durante dois anos, o filme acompanha as jornadas de Napuli, Tarcha, Bruno, Dana, Nizar e Lahtow, e mostra o desenrolar de seus destinos diante de um mundo pautado por fronteiras abertas e fechadas.

Moussa Diabate (Mali) é psicopedagogo, mestre em Educação, Arte e História das Culturas e pesquisador de movimentos migratórios africanos no Brasil.

Amjad Milhem (Palestina) é ator formado na The Freedom Theatre Acting School. Realiza palestras e debates sobre o conflito palestino e a questão dos refugiados.

O debate contará com a mediação de um representante da ACNUR.

Serviço:

Refúgio em Debate: ‘Exodus – de onde eu vim não existe mais’

Direção: Hank Levine, Brasil, 2017, 90 min.

Dia 28 de janeiro, domingo, às 16h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 150 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Grátis | retirada de ingressos na Central de Atendimento com uma hora de antecedência, limitado a dois por pessoa.

