Saúde de Três Lagoas intensifica campanha da posse responsável de cães e gatos

Campanha do que é ser um “bom guardião” de animais vem sendo feita desde o ano passado e será intensificada neste ano

A Diretoria de Vigilância e Saneamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, por meio das equipes do Setor de Promoção da Saúde, Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e a colaboração do Setor de Entomologia, desde o segundo semestre do ano passado, vem desenvolvendo a campanha educativa de orientação da população sobre a posse responsável de cães e gatos.

Como antecipou o diretor do departamento de Vigilância e Saneamento da SMS, Francisco Joaquim da Silva, a campanha será intensificada neste ano com palestras nas escolas e empresas, com distribuição de material educativo, e será também inserida em outras campanhas que se fizerem necessárias na Promoção da Saúde, como a do enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti e luta contra a dengue, leishmaniose, raiva e prevenção de animais peçonhentos, entre outras.

Junto com palestras em escolas, empresas, igrejas e associações, haverá também distribuição de material educativo, que explica as principais medidas que devem ser adotadas, “na posse responsável de cães e gatos”, observou a coordenadora do Setor de Endemias, Geórgia Medeiros de Castro Andrade.

“Nas palestras e no material que preparamos para distribuição à população, explicamos o que é ser um bom guardião de animais”, comentou Geórgia.

“Resumindo, a posse responsável significa fazer de tudo o que o animal precisa para ser feliz e saudável”, disse a coordenadora de Entomologia, ao se referir às necessidades básicas dos animais de estimação, ou seja, alimentação saudável, carinho, segurança, moradia, assistência veterinária e proteção.

10 MANDAMENTOS

Por sua vez, o coordenador de Promoção da Saúde, Waldir José de Souza, ressaltou a importância de todos os donos de animais estarem a par do que identificou como “10 Mandamentos da Posse Responsável de Cães e Gatos”.

Conforme ressaltou Waldir, “tudo se torna melhor e mais alegre quando toda a família assume em conjunto a responsabilidade de cuidar do animalzinho de estimação”, disse, ao referir-se ao primeiro mandamento.

O coordenador de Promoção da Saúde destacou também, entre os 10 mandamentos da posse responsável, o que diz: “Cuide da saúde do seu animal, dando-lhe abrigo, alimento, carinho e as vacinas necessárias”.