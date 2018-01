OMC dá razão à Indonésia em disputa por biodiesel com União Europeia

Um painel da Organização Mundial do Comércio (OMC) apoiou nesta quinta-feira (25) a maior parte das alegações apresentadas pela Indonésia em uma disputa contra a União Europeia (UE) pela imposição de tarifas antidumping ao biodiesel importado do país asiático. As informações são da EFE*

Em seu relatório final, os especialistas da organização determinaram que a medida adotada pela UE descumpre com o estabelecido nas regras antidumping da OMC.

Uma das principais razões pelas quais a UE perdeu, neste caso, está relacionada à recusa em utilizar as tarifas registradas do óleo de palma cru, a principal matéria prima do biodiesel na Indonésia, para determinar seu custo de produção.

Como resultado, a UE calcula direitos antidumpings mais elevados sobre as importações desse produto quando procedente da Indonésia.

Ao longo do processo, a Indonésia também argumentou que a aplicação das tarifas antidumping, vigentes desde 2013, tem fins protecionistas.

As conclusões da disputa entre Indonésia e UE condizem com as obtidas em um caso similar que a Argentina apresentou contra o bloco europeu, no qual a decisão foi favorável ao país sul-americano.