TRF4 mantém o calvário de Lula

Ao confirmarem a sentença do juiz Sérgio Moro e ainda aumentarem a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para 12 meses e um mês, os desembargadores do TRF-4 mantiveram o calvário do ex-presidente. Juridicamente, sua defesa terá que percorrer outros tribunais com recursos que tentarão modificar a decisão e, principalmente, impedir a sua prisão. Politicamente, além de manter a campanha, como já anunciou, Lula e o PT cada vez mais precisarão se reaproximar e mobilizar as bases partidárias.

