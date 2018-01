Lula fará caravanas temáticas a partir de fevereiro como candidato

A direção nacional do Partido dos Trabalhadores está reunida na sede da CUT (Central Única dos Trabalhadores), em São Paulo, nesta quinta-feira (25), para confirmar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um dia após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) confirmar a condenação do petista e aumentar a pena para 12 anos e um mês de prisão.

O encontro, que tem a presença de governadores, parlamentares e militantes petistas, conta também com a participação de Lula, que foi recebido, na chegada ao local, com o refrão “Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”.

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad convocou os militantes das diversas regiões do Brasil e dos movimentos feminista, negro e LGBT a ajudar na elaboração de um projeto de governo. Segundo Haddad, Lula fará caravanas temáticas a partir do final de fevereiro, começando pelo Sul do Brasil, para debater temas como Educação, Saúde, Desenvolvimento Nacional e Regional, Soberania Nacional, entre outros, com diferentes grupos.

“As caravanas são as maiores movimentações das massas na história recente do Brasil, e eles não podem pensar que vão acabar com isso”, disse Márcio Pochman, economista, professor da Unicamp e presidente da Fundação Perseu Abramo.

Internamente, comenta-se que a cúpula do PT discute junto com a presidente nacional do partido, a senadora Gleisi Hoffmann (PR), quais seriam as estratégias futuras da legenda, caso o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decida impugnar a candidatura de Lula.

PT fala em “farsa” e “injustiça”

Em nota divulgada logo após o TRF4 confirmar a condenação de Lula, na quarta-feira (24), o PT afirmou que não iria se render “diante da injustiça” e reforçou que Lula será o candidato para a eleição para presidente.

Na nota, o PT destacou que o dia 24 de janeiro “marca o início de mais uma jornada do povo brasileiro em defesa da Democracia”. Ainda segundo o partido, os votos no TRF4 foram “claramente combinados dos três desembargadores”, e que houve uma “farsa judicial”.

“Não vamos aceitar passivamente que a democracia e a vontade da maioria sejam mais uma vez desrespeitadas. Vamos lutar em defesa da democracia em todas as instâncias, na Justiça e principalmente nas ruas”, reforçou a legenda, acrescentando: “Vamos confirmar a candidatura de Lula na convenção partidária e registrá-la em 15 de agosto, seguindo rigorosamente o que assegura a Legislação eleitoral.”