NYX Professional Make-Up tem promoção para amantes de Carnaval arrasarem nas fotos

Lojas da marca no Rio e em São Paulo participam da campanha que acontecerá enquanto durarem os estoques

NYX Professional Make-Up já preparou suas lojas para o Carnaval com promoção especial. Além de muito glitter, iluminador e batons coloridos, a marca vai garantir a foto perfeita na hora da folia! A cada R$ 200 em compras os consumidores levarão uma selfie light para completar a festa.

Dentre as sugestões para a make de Carnaval, o queridinho Glitter Primer (R$ 29) promete fixar todo o brilho e os batons Liquid Suede Cream Lipstck (R$32), disponíveis em 36 tons, vão garantir o match ideal com qualquer fantasia.

No Rio, os foliões encontram os produtos NYX Professional Make-Up nas lojas da marca no Shopping Rio Sul e no BarraShopping. Já em São Paulo, a marca está presente no Shopping Pátio Paulista.

