Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO está com inscrições abertas para turma 2018 da pós-graduação em Deficiência Intelectual

O Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO está com inscrições abertas até 15 de março para a turma 2018 da pós-graduação lato sensu “Deficiência Intelectual: aspectos neuropsiquiátricos, pedagógicos e inclusivos”. O objetivo é capacitar profissionais das áreas da Saúde e da Educação sobre novos paradigmas na Deficiência Intelectual com ênfase na proposta de educação inclusiva determinada pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O curso terá início em 25 de março, duração de dois anos e conta com 60 vagas. As aulas acontecerão em um fim de semana por mês, das 9h às 18h, na sede da Organização (rua Loefgren, 2.109 – Vila Clementino), e irão proporcionar aos estudantes conhecimentos técnicos e metodológicos sobre Deficiência Intelectual. O curso é chancelado pela UNIFENAS, validado pelo Governo do Estado de São Paulo e tem como público-alvo médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, pedagogos e assistentes sociais. “A importância da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade mostra que é urgente a necessidade de formação de profissionais nesta área. A pós-graduação do Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO oferece embasamento teórico, prático e um outro olhar sobre a Deficiência Intelectual, sendo um diferencial na carreira”, afirma Dra. Laura Guilhoto, coordenadora-técnica do curso e médica neurologista com pós-doutorado na Universidade de Harvard. Para inscrição e mais informações, acesse: http://www.apaesp.org.br/pt-br/instituto-de-ensino-e-pesquisa/ensino/cursos/pos-Graduacao/Paginas/lato-sensu.aspx