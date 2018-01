Tamiko dá posse ao novo Conselho Municipal da Saúde

Andradina

Secom/Prefeitura

A prefeita Tamiko Inoue deu posse ao Conselho Municipal de Saúde (CMS), nesta sexta-feira (26), formado por representantes da sociedade, associações e poder público para o biênio 2018/2020.

“O CMS é um canal efetivo de participação no Sistema de Saúde e para o fortalecimento democrático das ações”, disse Tamiko agradecendo aos conselheiros que tomaram posse e ao novo presidente, Fernando Teixeira.

O principal objetivo é fiscalizar e sugerir a aplicação dos recursos públicos, ajudar da elaboração do planejamento do Plano Municipal da Saúde e ser um elo entre a comunidade e a Secretaria de Saúde e Higiene Pública do município.

Segundo explica o secretário de Saúde, Gimenez, o Conselho é um instrumento fundamental do SUS (Sistema Único de Saúde) que ajuda o executivo a desenvolver estratégias para melhorar o atendimento ao cidadão.

“Estamos trabalhando para ter um serviço cada vez mais humanizado e acreditamos que o CMS será muito importante para atingir as nossas metas nos próximos dois anos”, ressaltou Gimenez.

O Conselho

Representantes de Usuários

Representantes de Movimentos Sociais: titular: Fernando França Teixeira de Freitas e suplente: Leda Caldeira; Representantes de Movimentos Organizados na Área da Saúde: titular: Maria Pierin Massarenti Bertoletti e suplente: Andréa Cristina Segóvia Silva, titular: Fernanda Soler Mioto e suplente: Débora Regina Rigo Barbosa; Representante de Conselhos Comunitários, Associações de Moradores ou Entidades equivalentes: Titular: Givanildo Macgado dos Santos r Suplente: Delfina de Cerqueira Ribeiro, titular: Tereza Evaristo da Siva Lima e suplente: Maria José Vitoriano; Representante de Associações de Portadores de Deficiências: titular: Camila Cristina Francisca da Silva e suplente: Arnaldo Batista de Souza; Representante de Associação Comercial, Industrial, Aposentados, Bancários, Professores e Equivalentes: titular: Cleusa Celestino Rodrigues e suplente: Kleber Rogério Delai.

Representantes de Trabalhadores de Saúde

Representantes do Conjunto de Entidades de Representação de Profissionais da Área de Saúde: titular: Aferbeca Aguiar Bacelar e suplente: Márcia Cardoso dos Santos; titular: Deise Vilalon Baesso e suplente: Ruta Spontoni Felizardo; titular: Sonia Regina Dias Silva e suplente: Fátima Aparecida Barbosa dos Santos Spontoni; titular: Gabrielle Dayane Otaviano e suplente: Carla Raynilda Bach.

Representantes de Prestadores de Serviço

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde: titular: Marcelo Gimenez Bernardes da Silva e suplente: Carlos Roberto Tencarte; titular: Demilson Cordeiro da Silva e suplente: Rosangela Alves dos Santos.

Representante de Prestadores de Serviço da Rede Privada

Titular: David Conte Modena e suplente: Rosangela Alves dos Santos; titular: Grazielle Ortiz Garcia Buzachero e suplente: Rosimere Francé Vital.

Foto – conselho_saude – crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Conselho fiscaliza aplicação de recursos e tem objetivo de ajudar em todo o sistema de Saúde/Secom’s