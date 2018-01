Vôlei Positivo – Londrina estreia na Superliga B

Equipe de vôlei feminino tem elenco experiente e busca vaga na elite nacional

Neste sábado (27), o time de vôlei feminino do Positivo estreia na quinta edição da Superliga B. Com três equipes, o Paraná é o estado com mais representantes na competição, que, ao todo, conta com seis clubes profissionais. Com um elenco composto por atletas experientes, o Vôlei Positivo – Londrina faz sua primeira partida em um campeonato profissional contra o Curitiba Carob House/CMP. O jogo acontece às 19h30, no ginásio do Círculo Militar do Paraná, na capital do Estado.

O time londrinense, gerenciado pela medalhista olímpica Elisângela Almeida, é patrocinado pela Universidade Positivo (UP) e Colégio Positivo, empresas do Grupo Positivo, que, recentemente adquiriu a Faculdade Arthur Thomas e a Escola Berlaar Santa Maria (agora Positivo – Santa Maria), em Londrina. Para a diretora-geral da Universidade Positivo – Faculdade Londrina, Josemary Morastoni, o Positivo sempre acreditou no poder do esporte como ferramenta educativa. “É por meio do esporte que se pratica o bem-estar, a saúde, a qualidade de vida e aprendemos valores como trabalho em equipe, cooperação, dedicação, disciplina e amizade. São valores que o Positivo compartilha”, afirma.

Segundo a coordenadora do projeto, Elisângela Almeida, o time, que inicialmente foi pensado para trabalhar com os jovens de Londrina, se tornou também um time profissional que agora sonha com o título da Superliga B e, consequentemente, uma vaga na elite do vôlei nacional. “Eu estou adorando tocar esse projeto, pois sempre quis continuar no vôlei após encerrar a carreira dentro das quadras. No Vôlei Positivo – Londrina eu sou a presidente da equipe e cuido do elenco, juntamente com uma equipe excelente que me dá suporte”, conta.

Os ingressos para a estreia do time londrinense custam R$ 12 a inteira e R$ 6 a meia entrada e estão disponíveis no www.diskingressos.com.

Sobre a Universidade Positivo

A Universidade Positivo concentra, na Educação Superior, a experiência educacional de mais de quatro décadas do Grupo Positivo. A instituição teve origem em 1988 com as Faculdades Positivo, que, dez anos depois, foram transformadas no Centro Universitário Positivo (UnicenP). Em 2008, foi autorizada pelo Ministério da Educação a ser transformada em Universidade. Atualmente, oferece 57 cursos de Graduação presenciais (35 cursos de Bacharelado e Licenciatura e 22 Cursos Superiores de Tecnologia), três programas de Doutorado, quatro programas de Mestrado, centenas de programas de Especialização e MBA e dezenas de programas de Extensão. A UP conta com sete unidades em Curitiba, uma unidade em Londrina (PR), além de polos de Educação à Distância (EAD) em mais de 30 cidades espalhadas pelo Brasil. É considerada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), a melhor universidade privada do Paraná, pelo sexto ano consecutivo.

Sobre o Colégio Positivo

O Colégio Positivo compreende cinco unidades na cidade de Curitiba, nas quais nasceu e se desenvolveu o modelo de ensino levado a todo o país e ao exterior. O Colégio Positivo Júnior, o Colégio Positivo – Jardim Ambiental, o Colégio Positivo – Ângelo Sampaio, o Colégio Positivo Hauer e o Colégio Positivo Internacional atendem alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio, sempre combinando tecnologia aplicada à educação, material didático atualizado e professores qualificados, com o compromisso de formar cidadãos conscientes e solidários. Os alunos têm à sua disposição atividades complementares esportivas e culturais, incentivo ao empreendedorismo e aulas de Língua Inglesa diferenciadas, além de aprendizado internacional na unidade que leva essa proposta em seu nome. Em 2016, foram incorporadas ao Grupo duas novas unidades do Colégio Positivo Joinville, em Santa Catarina e, em 2017, a unidade do Colégio Positivo – Santa Maria, em Londrina (PR).

