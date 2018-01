PREFEITURA ANUNCIA MAIS DE UM MILHÃO EM OBRAS EM BRASILÂNDIA

Nos próximos dias, a Prefeitura de Brasilândia iniciará grandes obras no município. A reforma e adequação do Centro Cultural Ramez Tebet, a execução de recapeamento asfáltico com micro revestimento em mais de vinte ruas no município, além da reconstrução de uma nova ponte de madeira, são as três obras de destaques que juntas somam mais de 1 milhão de reais.

O prefeito Dr. Antonio Thiago anunciou as duas primeiras obras citadas no programa semanal “Brasilândia Prestando Contas”, na qual, segundo ele, são de extrema importância para o município.

“Temos presenciado de outubro para cá que as chuvas intensificaram e está danificando um pouco mais o asfalto da nossa cidade e de uma maneira geral nós vamos começar as obras por etapas. A nossa intenção é recuperar de toda a cidade, mas devido ao planejamento financeiro, vamos fazer aos poucos. Caso o seu bairro nãos for contemplado agora, fique tranquilo, pois nós temos conhecimento das dificuldades de todos os bairros. Vamos chegar em todos os bairros”, disse.

O processo licitatório já foi finalizado e ficará por conta da empresa AJR Obras realizar a pavimentação. O prazo é de 90 dias e o valor total é de R$ 538 mil.

As seguintes ruas que receberão o recapeamento são: Dárcio Rocha entre as ruas Dorindo Rodrigues do Amaral e Albano Thomé; Gerônimo Caetano Barbosa entre as ruas Jeremias Borges e Albano Thomé; Professora Eliza Maria entre as ruas Dárcio Rocha e Gerônimo Caetano Barbosa; Rua Bartholomeu Viana Cavalcante entre a avenida Manoel Vicente e a rua Gerônimo Caetano Barbosa.

Além disso, há outras ruas: Professor Roberto Pereira da Cunha entre as ruas Dárcio Rocha e Jerônimo Caetano Barbosa; Avenida Manoel Vicente entre as ruas Dorindo Rodrigues do Amaral e Bartholomeu Viana Cavalcante.

No bairro Thomaz de Almeida (Cohab) as ruas João Galdino de Souza, Anézio Francisco Marques, José Alves e Rua C também serão pavimentadas.

Outras ruas que receberão a pavimentação: Alameda Arthur Hoffig entre a Travessa da Praça da Igreja Matriz. A Travessa B, próxima da Praça da Igreja Matriz também será totalmente recapeada. A rua da Coterp também receberá pavimentação.

A rua Raimundo Assis de Alencar entre a Coterp e Bartholomeu Viana Cavalcante; a rua Ásia Talayeh também será recapeada totalmente. A rua Jeremias Borges entre as ruas Raimundo Assis de Alencar e Arthur Hoffig; a rua Dorindo Rodrigues do Amaral entre as ruas Raimundo Assis de Alencar e Alameda Arthur Hoffig; a rua Manoel Galdino de Souza entre as ruas Dorindo Rodrigues do Amaral e Albano Thomé e a rua Bartholomeu Viana Cavalcante entre as ruas Deocleciano Fonseca e José Euripes.

ANFITEATRO RAMEZ TEBET

A reforma e adequação do Anfiteatro Ramez Tebet também já foi licitada no valor de R$ 465.225,21 e será executada pela empresa AJR Obras. O prazo de execução é de 180 dias.

O prefeito explicou que a necessidade da obra é para adequar ao padrão do Corpo de Bombeiros, uma vez que o local é utilizado para realização de eventos. Com a reforma, o teatro atenderá as exigências legais bem como a acessibilidade para cadeirantes ou aqueles que apresentam dificuldade de locomoção.

PONTE

E por fim, a obra da construção da ponte de madeira entre as fazendas São Judas e Lageado será com o valor de R$ 116.548,83. A empresa contratada é a Àguia Construtora. O prazo é de 45 dias. A ponte dará mais segurança para quem necessita passar pelo local.

​Patricia Acunha

Assessoria de Imprensa

Telefone: 67 – 3546-1301