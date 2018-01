Comunicado à Imprensa: Biogénesis Bagó investe R$ 4 milhões em inovador programa para o varejo veterinário brasileiro

Frota de 20 veículos customizados percorrerá os principais estabelecimentos de varejo veterinário do País para levar informações e capacitação a diversos elos da cadeia produtiva da carne e leite

Curitiba/PR, 24 de janeiro de 2018 – A Biogénesis Bagó, uma das empresas de saúde animal líderes no mercado latinoamericano, lançou durante a sua Convenção Nacional de Vendas, realizada no Paraná, o mais inovador programa voltado ao varejo veterinário do Brasil. Com uma frota de 20 veículos totalmente customizada e equipe de consultores especializados, o programa vai percorrer o Brasil de ponta a ponta levando informações e conhecimento aprimorado aos milhares de revendedores e balconistas do segmento, envolvendo também médicos veterinários, zootecnistas e pecuaristas.

O programa envolveu investimentos de mais de R$ 4 milhões em veículos, equipamentos, customização, contratação de equipe e capacitação dos profissionais, e faz parte de um montante de R$ 30 milhões anunciados pela empresa recentemente para estar entre as 10 maiores em saúde animal no Brasil até 2020.

“É o primeiro projeto voltado para a melhoria de performance do varejo veterinário brasileiro, que ganha em informação e estratégia, ao mesmo tempo em que o pecuarista tem no revendedor e no balconista alguém que compreende suas necessidades com um maior entendimento sobre as soluções da Biogénesis Bagó”, destaca o Diretor Geral da Biogénesis Bagó no Brasil, Marcelo Bulman.

Outra inovação do Programa Na Estrada é a contratação de uma equipe de promotores de venda formada majoritariamente por mulheres veterinárias e zootecnistas. “Mais de 30% da nossa equipe de campo é composta por mulheres e estamos muito confiantes na capacidade das nossas profissionais em contribuir com a busca de novas fronteiras produtivas em todos os elos do segmento de saúde animal”, ressalta Bulman.

“Em um mercado altamente competitivo, a experiência do consumidor no ponto de venda é fundamental para a decisão de compra. Por isso, o Programa Na Estrada oferecerá isso ao pecuarista e capacitação altamente qualificada para quem trabalha no varejo. Queremos aproveitar essa lacuna que existe para nos diferenciar no mercado, trazer reconhecimento de marca e fidelização de clientes, além de nos proporcionar conhecer a fundo e compreender os diversos perfis e demandas por insumos de varejo veterinário brasileiro”, completa o Gerente de Marketing da Biogénesis Bagó Brasil, Carlos Godoy.

Para fortalecer ainda mais sua atuação no varejo agropecuário, a Biogénesis Bagó anunciou para 2018 novidades no Prova Canal, programa de incentivo e relacionamento com os profissionais que atuam em distribuidores, revendas e cooperativas. Além de bonificações, o Prova Canal oferecerá assessoria de merchansiding dos produtos Biogénesis Bagó nas lojas, ferramentas de gestão online do estoque e de validade dos produtos, além dos mais diversos treinamentos focados em técnicas de atendimento aos clientes, merchandising e produtos.

Ampliação da equipe de vendas

A Biogénesis Bagó inicia 2018 duplicando sua equipe de campo, com mais de 85 integrantes focados no atendimento a revendas e a pecuaristas em todo o Brasil, liderados por um time de seis gerentes regionais com mais de 20 anos de experiência no mercado veterinário. “Com esses investimentos na contratação de novos profissionais, capacitação e em ferramentas colocamos em prática o planejamento estratégico da companhia de crescimento nos próximos anos e ampliação da nossa participação no mercado de saúde animal de ruminantes. Estamos em um novo momento da empresa, uma verdadeira virada de página ”, salienta Marcelo Bulman.

“O Brasil é a nossa maior aposta de crescimento”, garante o Diretor Geral Global da Biogénesis Bagó, Guillermo Mattioli, que veio da Argentina para a Convenção. O outro destaque global da companhia é a fábrica de vacinas contra febre aftosa construída na China, com capacidade de produção de 400 milhões de doses por ano.

Sobre a Biogénesis Bagó

A Biogénesis Bagó é uma empresa líder nos principais mercados da América Latina, com projeção global, e comprometida com o desenvolvimento de soluções para a saúde e sustentabilidade da produção pecuária por meio da biotecnologia. A empresa desenvolve e comercializa produtos e serviços veterinários criados para garantir a saúde e melhorar a produtividade dos rebanhos bovinos de carne e leite. Conta com um portfólio de mais de 70 produtos e 650 registros em distintos países da America Latina, China e Ásia.

Com escritórios na Bolívia, Brasil, América Central, México e Uruguai, sua sede está localizada na Argentina, com fábricas em Monte Grande e Garin (província de Buenos Aires). No Brasil, conta com uma planta fabril na cidade de Araçoiaba da Serra (SP).

A empresa é a maior provedora de vacinas antiaftosa do continente, tanto que três em cada 10 vacinas antiaftosa aplicadas na América são produzidas pela Biogénesis Bagó. A capacidade anual de produção da empresa é de 200 milhões de doses de vacinas contra febre aftosa, 30 milhões de doses de vacina antirrábica e 100 milhões de doses de vacinas combinadas.

Em 2014 e 2016 foi nomeada pela revista inglesa Animal Pharm como a melhor empresa de saúde animal da América Latina.

