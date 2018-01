Nota à Imprensa: Nova Gestão da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) – 2018-2019

O cardiologista paranaense José Carlos Moura Jorge assumiu a presidência da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) para a gestão 2018-2019. A SOBRAC é afiliada e um dos departamentos da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

A SOBRAC tem ainda em seu corpo diretivo os cardiologistas Dario Celestino Sobral Filho (PE), vice-presidente, Fátima Dumas Cintra (SP), diretora financeira, André D’Ávila (SC), diretor científico, e Henrique Cesar de Almeida Maia (DF), diretor administrativo.

Para o biênio 2018-2019, a Sociedade quer ampliar ainda mais as ações já respaldadas nas gestões anteriores e dar protagonismo a todos os membros da diretoria e aos coordenadores que compõem a atual gestão – são 17 coordenadorias, que atendem às áreas de eletrofisiologia clínica, arritmia clínica, estimulação cardíaca artificial, cirurgia, arritmia pediátrica, departamento da mulher, entre outros.

“As arritmias cardíacas e morte súbita são temas recorrentes em todos congressos internacionais, gerando grande interesse não só de cardiologistas, mas de toda a comunidade médica e população leiga, porque são condições cardiovasculares que acometem cada vez mais cidadãos em todo mundo”, diz Moura Jorge.

Ao longo do biênio 2018-2019, a SOBRAC desenvolverá diversas ações em prol da sociedade civil, com destaque para a reconhecida Campanha Nacional de Prevenção às Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, intitulada Coração Na Batida Certa, que há mais de 10 anos realiza atividade públicas em diversas cidades de toda as regiões do Brasil.

Estão ainda no escopo de trabalho da atual gestão manter a estreita relação com seus sócios, com demais profissionais da área da saúde, cardiologistas clínicos e especialistas em arritmias, através de cursos, do seu Programa de Educação Continuada (PreCon) e ainda do principal evento da especialidade na América Latina, o Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas (CBAC).

O Presidente José Carlos Moura Jorge e demais membros da atual gestão estão à disposição da imprensa para esclarecimentos e entrevistas sobre os temas inerentes à atuação da SOBRAC: as arritmias cardíacas e morte súbita.

Mini Currículo Dr. Jose Carlos de Moura Jorge

Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (1976), mestrado em Pós-Graduação em Medicina Cardiologia pela Universidade Federal do Paraná (1981) e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Cardiologia pela Universidade de São Paulo (2002). Atualmente, é professor titular de cardiologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), coordenador responsável pelo Núcleo de Pesquisa Clínica do ICBS/PUCPR e fellow of American College of Cardiology. Ex-Presidente da Sociedade Paranaense de Cardiologia e atual Presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC).

Sobre a SOBRAC

Criada oficialmente em 1984, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) é uma entidade médica sem fins lucrativos, afiliada à Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

Com sede na cidade de São Paulo e atuação nacional, os objetivos da SOBRAC são normatizar as atividades relacionadas às arritmias cardíacas e morte súbita no Brasil, promover o desenvolvimento científico e a valorização profissional da especialidade.

Criou em 2006 o Programa de Educação Continuada (PreCon), cuja finalidade é difundir e harmonizar condutas na área de arritmias cardíacas aos médicos da área clínica. Anualmente, realiza o Congresso Nacional de Arritmias Cardíacas, maior evento do gênero da América Latina, que reúne profissionais renomados do Brasil e do exterior.

Todos os anos, no dia 12 de novembro, promove ações públicas da Campanha Nacional de Prevenção às Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, intitulada Coração Na Batida Certa, que teve início em 2007, em todo o território nacional.

