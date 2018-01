Mudanças no organismo pedem ajustes nos hábitos nutricionais a partir dos 50 anos

Centrum Select Homem e Centrum Select Mulher são aliados de homens e mulheres com 50 anos ou mais na saúde e bem-estar

A população brasileira está vivendo cada vez mais e, em 20 anos, o número de pessoas com mais de 60 anos deve triplicar, segundo dados do IBGE1. Para aproveitar com saúde e disposição essa etapa da vida, é preciso ter em mente que o corpo passa por diversas modificações à medida que os anos passam e que é necessário adaptar alguns hábitos.

O organismo diminui o ritmo de funcionamento, a composição corporal e as necessidades nutricionais mudam, assim como o estilo de vida. Por isso, estar atento aos hábitos alimentares, manter-se ativo física e intelectualmente, além de cultivar atividades de lazer são atitudes fundamentais para manter a qualidade de vida de quem já passou dos 50 anos.

O doutor em Nutrição e professor da Universidade de São Paulo Antonio Herbert Lancha Junior explica que as demandas nutricionais também se alteram com o passar do tempo e podem ocorrer deficiências de vitaminas e minerais. “Sair menos de casa, apresentar alterações no paladar e dificuldade na mastigação, além de uma alimentação pouco variada são as principais causas de carências de micronutrientes em pessoas com mais de 50 anos”, ressalta o especialista.

Diversos micronutrientes podem estar deficientes em pessoas com mais de 50 anos, como a vitamina D, B e o ferro, devido a esses fatores apontados pelo especialista.

ü Vitamina D: um dos principais déficits relacionado ao estilo de vida recluso dos grandes centros urbanos e à perda da capacidade de síntese da pele, que deve ser exposta ao sol para que o organismo produza a vitamina. Por isso, muitas vezes, a suplementação é necessária. “Sua deficiência está associada à perda de massa óssea e muscular. A vitamina D é também importante para o equilíbrio das funções neurológicas e cardíacas, além da coagulação sanguínea”, destaca o especialista.

ü Vitamina B12: outro micronutriente que pode estar em déficit nesta faixa etária e também merece atenção. Presente em alimentos de origem animal como fígado, leite, ovos, peixe, queijo e carne, sua ação no organismo é bastante ampla e está relacionada à formação de glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte de oxigênio para as células.

ü Ferro: não menos importante é a deficiência deste mineral essencial para evitar a anemia. “A deficiência de ferro em pessoas com mais de 50 anos se deve, principalmente, ao baixo consumo de carne vermelha, principal fonte do micronutriente”, explica Lancha Junior.

Mesmo com escolhas saudáveis e uma dieta balanceada, é possível que falte a quantidade e variedade diária de vitaminas e minerais que o corpo precisa. Os multivitamínicos podem suprir essas deficiências nutricionais decorrentes da idade de uma só vez, com doses de vitaminas e minerais de até 100% da ingestão diária recomendada (IDR).

Para cuidar da nutrição de forma personalizada, considerando cada fase da vida, a dica do especialista é manter a variedade alimentar e experimentar novos sabores, além de praticar atividade física regularmente. Além disso, Centrum Select Homem e Centrum Select Mulher são importantes aliados da nutrição de homens e mulheres com 50 anos ou mais.

1 IBGE, Coordenação de Geografia. Brasil: uma visão geográfica e ambiental no início do século XXI. 2016; 62. Disponível em

https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?id=297884&view=detalhes

Sobre Centrum Select

Centrum Select é um suplemento vitamínico completo de A a Zinco que contém doses extras de micronutrientes antioxidantes: as vitaminas A, C e E, os minerais cobre, cromo, manganês, molibdênio, selênio e o bioativo luteína. Sua fórmula foi especialmente desenvolvida para atender às necessidades nutricionais das pessoas acima de 50 anos, protegendo as células dos danos causados pelos radicais livres e contribuindo para o funcionamento normal da visão. Quando tomado regularmente, as vitaminas e minerais presentes em sua fórmula ajudam a suprir as prováveis deficiências nutricionais que a dieta ou outras condições biológicas podem originar. Seu consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Centrum Select é o multivitamínico mais vendido do mundo para pessoas acima de 50 anos.

Sobre Centrum Select Homem

Centrum Select Homem é um multivitamínico com 25 ingredientes que proporcionam múltiplos benefícios para os homens que têm 50 anos ou mais. Algumas dessas vitaminas e minerais são cálcio, vitamina D3 e magnésio, que ajudam no funcionamento muscular; vitaminas do complexo B, que contribuem para o aproveitamento da energia dos alimentos; e vitaminas C e E, manganês e selênio, que ajudam a proteger as células da ação dos radicais livres. Com fórmula balanceada, o produto possui também os potentes antioxidantes luteína e licopeno, e doses de vitaminas e minerais de até 100% da ingestão diária recomendada.

Sobre Centrum Select Mulher

Centrum Select Mulher possui fórmula balanceada e ajustada às necessidades nutricionais das mulheres com 50 anos ou mais, com 25 ingredientes que proporcionam múltiplos benefícios. O multivitamínico contém uma combinação de cálcio e vitamina D, que contribui para a manutenção normal dos ossos; vitaminas do complexo B, que ajudam no aproveitamento da energia dos alimentos, e antioxidantes, que ajudam a proteger as células da ação dos radicais livres, como vitaminas C e E, manganês e selênio, além de luteína e licopeno e doses de vitaminas e minerais de até 100% da ingestão diária recomendada.

