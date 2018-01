Plante todos os dias e colha bons resultados

*Monica Higashi

O período de férias está acabando e, na prática, o ano vai começar agora – seja para o empregado, o empresário, o prestador de serviços, seja para os estudantes em todos os níveis, do fundamental à universidade. Para todos, é hora de plantar. A colheita, ao longo do ano, será do tamanho de nossa determinação, do nosso esforço, da qualidade de nossos planos.

Não deixemos passar um dia sem plantar algo de importante para nossas vidas. Sempre devemos aproveitar as experiências do passado, mas vamos deixar de nos preocupar com os problemas do ontem – que já não existe. Este momento, este minuto, é o mais importante de nossas vidas. O que você pensar e fizer de bom agora é o que trará felicidade. Se você plantar todos os dias, com certeza terá bons resultados. A vida passa depressa, como as águas de um rio que não voltam. Não deixe que 2018 seja um ano desperdiçado.

“Na vida, é importante você estar determinado a progredir e aprimorar-se constantemente”, ensina o mestre e autor japonês Ryuho Okawa em A Mente Inabalável. “Para aqueles que desejam sempre crescer, melhorar e avançar, as dificuldades da vida serão resolvidas com o tempo, como o orvalho da manhã que evapora quando nasce o sol.” Agarre-se ao divino. “Deixe que o sol que existe em você se eleve cada vez mais. Se fizer um esforço constante para isso, sem descansar nem desistir, um amplo caminho surgirá a sua frente. O essencial na vida é criar um alicerce firme e buscar o aperfeiçoamento pessoal”, diz Okawa.

A determinação em avançar trará a estabilidade de um iceberg e forças para você se manter inabalável quando surgirem problemas, não importa qual dificuldade terá de enfrentar. Tudo o que você viver ao longo de cada dia – sejam alegrias, sejam desafios – se traduzirá em acúmulo de conhecimento. Experiências armazenadas, aprendizados em uma viagem, por meio da leitura de um bom livro, em um curso ou palestra, ajudam nas decisões e levam a ações mais acertadas. Você conseguirá compreender melhor a si mesmo e aos outros. Para entender a importância de ter conhecimento armazenado e muita experiência, imagine-se como um motorista dirigindo sob chuva, como um médico em uma cirurgia complexa, como um engenheiro ao calcular os fundamentos de um edifício, ou como uma cozinheira preparando diversos pratos para um jantar. Em qualquer situação exige-se coragem e determinação.

Esse sentimento de buscar sempre o melhor a cada minuto, evitando atitudes das quais precisemos depois nos arrepender, nos tornará mais sábios e mais fortes para enfrentar situações difíceis. E se estas sobrevierem, devem servir de trampolim para refinar nossa alma. “Na verdade, é quando você está lutando para vencer dificuldades que sua alma brilha e sua alegria se expande”, diz o mestre japonês. A vida é cheia de más colheitas e contratempos. Não devemos esperar apenas bons resultados. Mas, nunca deixemos de tentar. Diante de inevitáveis sofrimentos, sejamos como o agricultor que todos os anos elimina espinhos e ervas daninhas para preparar o plantio de suas sementes selecionadas. Ele faz a sua parte.

Por fim, ao buscar o progresso e o aprimoramento, não podemos descuidar da construção da nossa felicidade e da felicidade dos que caminham conosco. “Precisamos sempre olhar para nossa vida por uma perspectiva espiritual”, afirma Ryuho Okawa em O Milagre da Meditação, recém-lançado no Brasil. “O Mundo espiritual existe; é uma verdade imutável”. Essa consciência é que dará sentido a tudo o que fizermos em cada dia do ano.

* Monica Higashi é consultora de novos negócios da editora IRH Press do Brasil, que publica em português as obras de Ryuho Okawa. Um dos autores mais prestigiados no Japão, Okawa tem mais de 2.200 livros publicados, ultrapassando 100 milhões de cópias vendidas, em 28 idiomas. (www.okawalivros.com.br)

