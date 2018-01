VOLTA ÀS AULAS DO EXTRA GARANTE A LISTA DE COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR COM MUITA ECONOMIA

Clientes ainda ganham vale-ingresso para assistir ao filme “Viva – A vida é uma festa” a cada R$ 30 em compras de produtos licenciados Disney® Pixar

O período de volta às aulas se aproxima e, com ele, o momento de realizar a compra dos materiais escolares novinhos. Para este ano, o Extra preparou um sortimento repleto de variedade para os alunos e com ótimos preços. A campanha acontece entre os dias 12 de janeiro e 14 de fevereiro.

A novidade da campanha “Volta às Aulas” da rede são os combos de produtos para os clientes tirarem nota dez na economia. As ofertas para o público infantil incluem combinados como mochilas com rodinhas + lancheira + estojo por preços a partir de R$ 177,52. Os consumidores poderão encontrar diversos artigos licenciados Disney® dos personagens de Frozen, Miraculous, Show da Luna, Carros, Toy Story, entre outros.

Já para os alunos maiores, as apostas da rede são para os cadernos universitários a partir de R$ 4,99, fichários de várias cores por R$ 44,90 e mochilas escolares a partir de R$ 12,90. Ainda, itens como estojos, kits de lápis de cor, entre outros materiais que compõem a lista podem ser encontrados com preços bastante competitivos, a exemplo do pacote de papel sulfite A4 500 folhas 75g Report, que sai por R$ 17,26 cada na compra de três unidades.

Figurinha carimbada em edições anteriores das campanhas de Volta às Aulas, o Extra repete o sucesso da promoção Compre Ganhe. Este ano, a cada R$ 30 em compras de produtos de papelaria Disney, os clientes ganham na hora a um vale-ingresso para assistir ao novo filme da Disney® Pixar “Viva – a Vida e uma festa” no cinema. A promoção é válida em todos os Hipermercados Extra do País durante todo o período da campanha ou enquanto durarem os estoques.

