Cruzeiros 24º Fitness e 16º Bem-Estar, da Costa, acontecem juntos e reúnem mais de 100 atrações

A bordo do mega navio Costa Favolosa, viagem parte de Santos no dia 25 de fevereiro. Cruzeiro será marcado por atividades de alta intensidade e palestras sobre qualidade de vida

São Paulo, janeiro de 2018 – Praticar atividades físicas e manter uma alimentação saudável já é rotina para boa parte da população brasileira. Uma pesquisa recente do Ministério da Saúde revela que o número de pessoas sedentárias no país caiu de 19% para 14% e o consumo de legumes e verduras saltou de 27% para 30% nos últimos oito anos.

Diante desse cenário favorável, a Costa Cruzeiros, pioneira na oferta de viagens temáticas na América do Sul, garante que é possível seguir uma rotina de exercícios mesmo nas férias e traz para o verão 2018 a 24ª edição do cruzeiro Fitness e a 16ª, do Bem-Estar. Pela primeira vez, os dois temáticos acontecem simultaneamente a bordo do mega navio Costa Favolosa.

Em seis noites, o hóspede do 24º Cruzeiro Fitness & 16º Cruzeiro Bem-Estar tem a oportunidade de participar das mais de 100 aulas, de 20 modalidades diferentes, além de assistir a palestras sobre estilo de vida, alimentação saudável e meditação. Com saída de Santos no dia 25 de fevereiro, o roteiro visita as cidades de Búzios, Salvador e Ilhabela, retornando para Santos no dia 3 de março.

Especialistas do universo fitness, entre educadores físicos e nutricionistas, embarcam no Costa Favolosa e irão promover uma série de ações especiais. Os destaques são as atividades de alta intensidade como o kangoo jump, power jump, body combat, crossfit, bike e ginástica natural, método de condicionamento físico baseado nos movimentos do jiu jitsu, ioga e surfe. Elas poderão ser praticadas durante todo o cruzeiro.

Também estão programadas clínicas de ioga ayurvédica, mat pilates (pilates no solo), board pilates (pilates em cima de uma prancha de madeira com rodinhas) e sliding control, técnica apoiada nos princípios do pilates e que trabalha a força, a resistência muscular e o controle corporal.

O hóspede Costa pode ainda aprender os passos da afro aeróbica, do fitness dance, do step funcional e do free movement; além de dançar aos ritmos do hip hop, house dance, jazz dance, danças urbanas e da zumba.

“A cada edição buscamos renovar nossas saídas temáticas, porém sem perder a essência da prática esportiva e do bem-estar. Para o verão 2018, trazemos simultaneamente atividades para os diversos perfis de públicos”, afirma Dario Rustico, diretor geral de Vendas e Marketing da Costa Cruzeiros para a América do Sul.

Palestras – O 24º Cruzeiro Fitness & 16º Cruzeiro Bem-Estar será marcado por palestras com renomados especialistas. Álvaro Romano e Inelia Garcia darão dicas sobre estilo de vida saudável e qualidade de vida. Já Alla Szerman, uma das pioneiras do mundo fitness no Brasil, fala sobre mindfullness, a meditação da atenção plena. No segmento da alimentação, Luciana Rocha e Nadia Campeotto comentam sobre gastronomia funcional.

Navio – O Costa Favolosa tem capacidade para 3.800 passageiros e reúne o centro de bem-estar Samsara Spa (com academia, termas, piscinas e talassoterapia, salas de tratamento, sauna, banho turco, solarium de raios UVA, cabines e suítes); Cinema 4D, simulador Grand Prix, quatro piscinas, cinco restaurantes, 13 bares, teatro, toboagua, cassino, quadra poliesportiva e espaço para crianças. São ao todo 1.508 cabines. A atividade física já começa com um passeio pelo transatlântico. Ao percorrer os 12 andares do navio, o hóspede pode caminhar cerca de cinco quilômetros por dia. Nos restaurantes é possível seguir uma dieta bem balanceada. Há opções de saladas, grelhados – peixe, frango e carne – além de uma variedade de frutas 24 horas.

Serviço

Costa Favolosa

24º Fitness & 16º Bem-Estar

Embarque: 25/02/2018 – Santos

Número de noites: 6

Cidades visitadas: Santos, Búzios, Salvador, Ilhabela e Santos

A partir de R$ 1.799,00 (10x de R$ 179,90) por pessoa em cabine interna dupla Basic (não estão incluídas as taxas)

Sobre a Costa Crociere

A Costa Crociere é a companhia marítima italiana integrante da Carnival Corporation & plc, a maior empresa de cruzeiros do mundo. Há 69 anos a frota da Costa Crociere navega pelo mundo e oferece o melhor do estilo italiano, da hospitalidade a alta gastronomia, fazendo das férias uma experiência única a bordo. As embarcações incluem o que há de mais moderno em diversão, além de oferecer opções para aqueles que desejam relaxar. Possui 15 navios em serviço, a maior frota da Europa.

Além disso, dois navios de última geração serão entregues em 2019 e 2021: eles apresentam um “projeto verde” revolucionário e será conduzido por gás natural liquefeito (GNL), combustível fóssil mais limpo do mundo, o que representa um grande avanço ambiental. A Costa reflete a excelência italiana surpreendendo seus clientes todos os dias com experiências de férias únicas e inesquecíveis graças aos 19.000 associados de Costa em todo o mundo que, por sua vez, trabalham todos os dias para oferecer o melhor da Itália em férias de cruzeiro por meio de 140 itinerários diferentes, 261 destinos e 60 portos de embarque.

Informações à Imprensa:

Porta-Voz Comunicação Estratégica

Leila Melo – (55 11) 3871-3666 – ramal 12 – leila.melo@portavoz.com.br

Bruna Meneses (55 11) 3871-3666 – ramal 21- bruna.meneses@portavoz.com.br

Imagens disponíveis para download …