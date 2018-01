SODEXO LANÇA GUIA RÁPIDO SOBRE A REFORMA TRABALHISTA

E-book gratuito da Sodexo Benefícios e Incentivos apresenta as mudanças mais importantes nas relações de trabalho de trabalho com a nova lei

São Paulo, janeiro de 2018 – A nova lei trabalhista, que entrou em vigor no último dia 11 de novembro, ainda gera muitas dúvidas sobre as relações profissionais entre patrões, empregados e prestadores de serviços, em todo o Brasil. Um recente levantamento realizado pela Sodexo Benefícios e Incentivos, mostrou que 37% dos entrevistados ainda não estão por dentro das mudanças e que por este motivo, precisam de informações sobre o tema.

Com o objetivo de contribuir para o crescimento pessoal dos trabalhadores e levar mais facilidade e eficiência aos negócios de todo o país, a companhia acaba de lançar um e-book com as principais mudanças da Lei 1.287/2017, conhecida como Reforma Trabalhista, no que diz respeito à: férias, trabalho remoto e intermitente, premiação e reconhecimento, intervalo de descanso, reembolso por despesas de saúde, contribuição sindical, quarentena e demissão.

Além disso, o guia também apresenta a evolução das relações de trabalho no Brasil e as diferenças entre a reforma trabalhista e previdenciária. Tire suas dúvidas e confira o e-book gratuito no Portal da Sodexo Benefícios ou por meio do link: http://bit.ly/2n3MTzn

