Advogado Nilson Amante assume a cadeira da vereadora Márcia Vida na Câmara de Água Clara

Em sessão solene realizada na noite desta sexta-feira (26), foi dada posse ao suplente Nilson Donizete Amante (PRB) no cargo de vereador da Câmara de Água Clara, no lugar de Márcia Vida (PTdoB), afastada da função desde o dia 19 de dezembro, pela juíza da Comarca.

Conforme explicou o vereador Vicente Amaro de Souza Neto (PDT), presidente da Câmara, a posse, com base no Regimento Interno da Casa, cumpre medida cautelar da Justiça. Ele esclareceu que não tem conhecimento do processo e que, portanto, não sabe quais serão os próximos passos.

O vereador empossado também deixou claro que não sabe por quanto tempo permanecerá no cargo. “Não sei se estarei aqui na próxima sessão, mas enquanto a situação não se pacificar, estarei aqui como se fosse a última sessão”, ponderou.

Também fez questão de afirmar que não é contra, nem a favor de ninguém, mas que seu compromisso é com a cidade. ”Não pretendo agradar a nenhum grupo; não sou de acordo e não faço tramoia”, avisa, assegurando que não irá mudar.

Além do presidente, a posse contou com a presença dos vereadores Saylon Cristiano (PDT), Du Boiadeiro (PDT), Eulo (DEM) e Gerolina (PSDB). Os demais vereadores não compareceram, mas justificaram suas ausências.

Márcia Vida já teve negado dois recursos impretados para tentar retornar à Câmara.