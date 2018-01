Em três anos, matrículas nos cursos a distância aumentaram em todas modalidades, segundo Catho

EAD já é uma importante ferramenta no desenvolvimento das competências do profissional contemporâneo, tema que será discutido no dia 31 de janeiro em evento fruto da parceria entre Catho e EAD Laureate

São Paulo, 24 de janeiro de 2018 – A pesquisa dos profissionais brasileiros de 2017, conduzida pela Catho com mais de 5 mil entrevistados, evidenciou o crescimento de pessoas que optam por cursos EAD, se comparado a 2014. – O aumento ocorreu em todas as opções – graduação, idiomas, extensão e pós-graduação e MBA. O fato é que os dados refletem uma mudança no comportamento das pessoas que entendem cada vez mais as vantagens da modalidade.

Contribuem para essa realidade também a possibilidade de estudar online, excluindo a necessidade do deslocamento físico, a qualidade significativa dos conteúdos, e o amadurecimento do mercado de trabalho que entendeu que não há demérito em um diploma EAD. Ou seja, o importante é a qualificação e fica a critério de cada profissional o modo como ele vai buscá-la.

Cursos EAD (em %) 2014 2017 Graduação 21% 24% Idiomas 10% 39% Extensão / Pós-graduação 10% 38% MBA 4% 28%

E para fomentar ainda mais a discussão sobre a educação a distância e o quanto ela pode contribuir com a carreira do profissional, Catho e o EAD Laureate promovem no dia 31 de janeiro o primeiro Encontro de Empregabilidade no Auditório CMD da FMU (Avenida Liberdade, 749, Liberdade, São Paulo). Além de saber sobre as competências essenciais do profissional do século XXI, os participantes terão mais informações a respeito de desenvolvimento de carreira por meio do Ensino a Distância (EAD) e orientações para a elaboração de um currículo atrativo para os recrutadores.

“Os cursos a distância deixaram de ser apenas uma alternativa para quem não tem uma agenda tão flexível. Eles são uma realidade no mercado de trabalho e a cada ano os números mostram o crescimento e, consequentemente, a evolução desse segmento específico da educação”, afirma Cristóvão Loureiro, diretor da Catho Educação, área da Catho que tem como objetivo dar orientação especializada na escolha de cursos que promovam a evolução profissional.

E é isso que o profissional busca para 2018: a qualificação. Perguntadas sobre qual a melhor maneira de evoluir na carreira, 64% das pessoas entrevistadas em pesquisa Catho realizada em dezembro de 2017, disseram que seria por meio do estudo. “O brasileiro entendeu que com a crise econômica, a demanda por profissionais qualificados aumentou. Essa é a principal maneira de elevarem as chances de uma recolocação profissional ou de uma promoção”, finaliza Loureiro.

O Encontro de Empregabilidade promovido pela Catho e EAD Laureate é gratuito e as inscrições devem ser feitas pelo site eadlaureate.com.br/encontro-empregabilidade.

Serviço

O que: Encontro de Empregabilidade.

Quando: dia 31 de janeiro, às 19h30.

Local: FMU – Auditório CMD (Faculdade de Direito)

Avenida Liberdade, 749, Liberdade, São Paulo

Quanto: gratuito. Vagas limitadas.

Inscrições: eadlaureate.com.br/encontro-empregabilidade .

Mais informações: 0800-770-3502 (Catho).

Sobre a Catho

A Catho é o maior e mais completo site de empregos do país. São mais de 700 colaboradores que trabalham para ajudar as pessoas a se realizarem profissionalmente e as empresas a serem mais produtivas. Com uma cultura aberta à inovação, à criatividade e onde a diversidade e inclusão são estimuladas e vivenciadas de verdade, a Catho está entre as melhores empresas para trabalhar em Barueri e região, segundo o Great Place to Work (GPTW). A partir do seu site, atualmente com 220 mil vagas de emprego, a Catho promove o encontro entre candidatos e empresas, oferecendo um amplo leque de ferramentas, produtos e conteúdos.

A Catho faz parte do grupo SEEK, líder mundial no segmento de recrutamento online e a maior empresa do mundo em valor de mercado na sua área de atuação. Presente na Bolsa de Valores da Austrália, a Seek atua em países como China, Austrália, Índia, México, Indonésia, Nigéria, África do Sul, Hong Kong e Singapura.

Sobre a Catho Educação

A Catho Educação surgiu com o intuito de oferecer às pessoas capacitação educacional para que possam melhorar a sua formação e alavancar suas carreiras. Com mais de mil cursos disponíveis, a Catho Educação tem parcerias com grandes universidade e escolas de negócios e, por meio de equipe de consultores, oferecem, gratuitamente, uma assessoria da análise do perfil profissional com as oportunidades do mercado de trabalho e verifica qual é o melhor curso disponível no momento.

A Catho Educação realiza parcerias com renomadas instituições de ensino e oferece cursos de: ensino superior (cursos de 2 a 4 anos); pós-graduação / MBA; extensão; preparatório para concursos e idiomas (inglês). A maioria dos cursos são à distância (EAD) e online.

