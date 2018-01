Heineken apresenta novo projeto de verão, Heineken Block, inspirado nos eventos de rua que dominam a cena de diversas capitais ao redor do mundo

Projeto abrirá ao público pela primeira vez a Vila dos Ingleses, no centro de São Paulo e tem abertura marcada para 17 de fevereiro

São Paulo, janeiro de 2018 – A partir do dia 17 de fevereiro, sábado, a Heineken, cerveja Premium líder no mundo, apresenta seu o novo projeto de verão, Heineken Block, que ocupará a Vila dos Ingleses, no centro de São Paulo, que será aberta pela primeira vez para receber o público. O projeto é inspirado nas Block Parties, festas que ocupam as ruas de diversas cidades ao redor do mundo para celebrar a música, arte e o convívio em espaços públicos ao ar livre.

Heineken Block faz parte da plataforma global da marca intitulada Cities, que tem o objetivo de inspirar os consumidores a desvendar os segredos de suas cidades e transformar de maneira positiva o espaço público. No Heineken Block, seis artistas que trazem em suas trajetórias intervenções urbanas serão convidados para ressignificar a Vila dos Ingleses.



Entrada da Vila dos Ingleses: espaço público receberá sequência de festas, shows e DJs

“Com Heineken Block queremos convidar as pessoas a descobrir locais pouco explorados da cidade e inspirá-las a ocupar e transformar estes espaços”, afirma Vanessa Brandão, diretora da marca. “Há alguns anos, Heineken foi pioneira ao redescobrir os rooftops e, agora, apresenta ao consumidor brasileiro a tendência mundial de festas de rua como forma de aproveitar o verão ao ar livre na cidade”, conclui Vanessa.

A Vila dos Ingleses é um conjunto de 28 casas construídas entre 1915 e 1919 no centro de São Paulo para abrigar os engenheiros ingleses que trabalhavam na construção da Estação da Luz. Para receber o Heineken Block, a Vila ganhará uma série de intervenções artísticas, além de shows de diferentes vertentes, pensados como um recorte do que há de mais novo e diverso no cenário musical atual.

Idealizado e realizado pela Hands, o Heineken Block terá programação até 11 de março, sempre aos sábados e domingos, com acesso gratuito mediante cadastro na lista que será disponibilizada em breve no site do projeto. As informações sobre as festas e a lista também serão disponibilizadas na página do evento no Facebook.

Heineken Block @ Vila dos Ingleses

Local: Rua Mauá, s/n, Luz

Abertura para convidados: 17 de fevereiro, sábado, às 15h

Abertura para público: 18 de fevereiro, domingo, às 15h

Dias de funcionamento: sábados e domingos, até 11 de março

