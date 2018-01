Otávio comemora recuperação do Bordeaux e projeta duelo de gigantes diante do Lyon, que superou o PSG na última rodada do Campeonato Francês

Após um momento turbulento, inclusive com troca na comissão técnica, o Bordeaux mostrou poder de reação no último sábado. Mesmo jogando fora de casa, a equipe bateu o Nantes por 1×0. O Nantes ocupa o quinto lugar do Campeonato Francês, enquanto o Bordeaux, com a vitória, ganhou uma posição e subiu para o 12º lugar.

Quem ajudou a garantir os três pontos importantes para o Bordeaux foi o volante brasileiro, Otávio. Ele entrou no decorrer da partida e foi peça fundamental para o sistema defensivo não ter sido vazado. O jogador ex-Atlético Paranaense enaltece a importância do resultado fora de casa. “Vínhamos de um tropeço em casa diante do Caen e a cobrança era enorme na gente para uma melhora de desempenho. Mas, com muito trabalho, superamos toda a desconfiança e vencemos esse clássico contra o Nantes fora de casa. Foi uma vitória que veio no momento certo e dará muita moral para sequência do ano”, opinou o camisa 5.

Otávio também fez questão de destacar a chegada do novo treinador, o uruguaio Gustavo Poyet, apresentado no início desta semana. “O novo treinador já chegou nos demonstrando o estilo dele e acredito que o elenco assimilou muito bem. Estão todos trabalhando bem, concentrados para nos distanciarmos de vez de qualquer possibilidade de rebaixamento”, declarou o volante que atuou em 16 das 22 partidas do Bordeaux no Campeonato Francês.

No próximo domingo, o Bordeaux volta a campo e encara no State de Bordeaux o Lyon, que na última rodada superou, por 2×1, o líder PSG. “Assim como nós estamos motivados pela última vitória, acredito num Lyon também com a moral bastante elevada por ter superado a principal equipe da competição. Teremos um grande jogo e que certamente será resolvido nos detalhes. Um duelo de gigantes. Sabemos da qualidade do Lyon, mas também temos nossas armas e vamos buscar mais uma vitória”, finalizou Otávio.

Fotos: Divulgação/Bordeaux

Clique na foto e aperte o botão direito do mouse para salvá-la com uma melhor resolução.



Arthur Virgílio,

Assessor de Imprensa

www.avassessoria.com.br

+55 (48) 99143-8461