Paulo Vieira, autor do best seller O Poder da Ação, lança novo livro em São Paulo em evento para 4 mil pessoas

“O Poder da Ação” foi o segundo livro mais vendido em 2017 de acordo com ranking da revista Veja

Na próxima quarta-feira, 31 de janeiro, o Master Coach, PhD e fundador da Febracis, Paulo Vieira, lança seu novo livro “O Poder da Autorresponsabilidade” pela Editora Gente. O lançamento será no Expo Center Norte e contará com uma palestra de Vieira sobre o tema. Ao todo, são estimadas 4 mil pessoas. Para participar, é necessário realizar inscrição online; o ingresso custa R$ 40 – o valor já inclui uma cópia do novo livro para cada participante. Veja mais detalhes abaixo.

Nesta nova obra, Vieira aborda seis leis essenciais para uma pessoa se tornar autorresponsável – ou seja, para encontrar em si a força necessária para assumir responsabilidades dos seus resultados e, a partir deste ponto, as rédeas de sua vida. Ao longo de 160 páginas, o fundador da Febracis (a maior instituição de coaching das Américas) dissecará essas leis até chegar em exercícios e atividades que podem ser feitas no dia a dia para a internalização destas práticas.

Também desenvolvedor do Coaching Integral Sistêmico (CIS), Vieira tem como objetivo gerar alta performance e mudança de vida para seus leitores em pouco tempo através da “Autorresponsabilidade” – princípio que nada mais é do que a conscientização de que somos responsáveis por todos os nossos resultados, sejam eles positivos ou negativos. Essa premissa, aliada a exercícios de coaching e a reprogramação de crenças, gera mudanças de comportamentos e ganhos no campo da Inteligência Emocional.

“O ato de se responsabilizar por tudo o que acontece em sua vida traz a certeza de realização e plenitude”, afirma Vieira em seu livro. Após 29 anos de uma vida cheia de altos e baixos, dívidas financeiras e relações pessoais fracassadas, Vieira iniciou uma jornada de autoconhecimento que o levou a, em apenas um ano, conseguir quitar suas dívidas e abrir seu próprio, e próspero, negócio – que já conta com franquias espalhadas por todo o Brasil e fora do país.

“Percebi que [durante o processo de autoconhecimento] me preocupava mais com o esforço do que com a conquista. De forma sistemática, eu não terminava o que começava. Constatei que minhas atitudes e ações eram intempestivas e sem planejamento, e isso era o que me prejudicava. Entendi, sobretudo, que eu culpava os outros por todos os meus insucessos e desgostos. Ficou claro para mim que tudo aquilo que eu estava vivendo nos últimos treze anos não eram fracassos, mas, sim, os resultados das minhas ações e atitudes”, ressalta. “O passo seguinte foi entender o que são crenças e programações mentais. Diversos artigos e livros de neurociência me mostraram que a mente humana é programada e que existem métodos para reprogramá-la.”

Com mais de 20 anos de experiência, 10. 800 horas em sessões individuais de coaching, e sete livros publicados, Vieira apresenta em “O Poder da Autorresponsabilidade” as características da inteligência emocional e social que são essenciais para os que desejam assumir, plenamente, a responsabilidade por suas vidas, gerando um ciclo virtuoso de satisfação, crescimento pessoal e emocional.

SERVIÇO

Data: 31/01 (quarta-feira)

Local: Expo Center Norte, pavilhão amarelo. Rua José Bernardo Pinto, 333, São Paulo (SP)

Horário: 19h

Valor do ingresso: R$ 40,00 (com este valor, o participante ganha o livro O Poder da Autorresponsabilidade com retirada somente no local)

Inscrições: https://febracis.com.br/hotsites/lancamentoauto/

O PODER DA AUTORRESPONSABILIDADE

Autor: Paulo Vieira

Editora: Gente

Páginas: 160

Sobre Paulo Vieira

Paulo Vieira é Master Coach, escritor e conferencista, criador do Método CIS e do Coaching Integral Sistêmico. Conta com mais de 10.800 horas em sessões individuais de coaching, já realizou consultoria para cerca de 500 empresas ao longo de seus 20 anos de carreira nesse segmento.

Paulo Vieira tem vasta formação acadêmica, sendo PhD e Mestre em Business Administration pela Florida Christian University (FCU). Pós-graduado em Gestão de Pessoas, também possui MBA Internacional em Marketing (Portugal) e graduação em Business Administration (FCU). Livros

O Master Coach tem sete livros publicados: Eu, líder eficaz (2003), O poder verdadeiro (2006), Autorresponsabilidade (2010), O Poder da Ação (2015) e Fator de Enriquecimento (2016), Poder e Alta Performance (2017) e Foco na Prática (2017). Sua obra mais conhecida é O Poder da Ação, que já vendeu mais de 300 mil cópias e permanece há mais de dois ano entre os livros mais vendidos nos principais rankings do país, como o da Revista Veja e os jornais Folha de São Paulo e Valor Econômico.

Sobre a Febracis

Maior instituição de coaching das Américas, a Febracis já impactou mais de 20 milhões de pessoas direta e indiretamente em três continentes. A empresa é destaque no mercado por transformar vidas através do Coaching Integral Sistêmico (CIS), um processo que leva o aluno (coachee) a um estilo de vida abundante.

O CIS® se diferencia do coaching tradicional por trabalhar de forma integral a razão e a emoção, de maneira que é possível obter alta performance pessoal e profissional sem comprometer nenhuma área da vida. Saúde, família, finanças, vida social, entre outras áreas, são trabalhadas no processo.

O método transforma crenças limitantes em crenças fortalecedoras, capacitando profissionais para desenvolver suas atividades e buscar objetivos com foco e dedicação.

Hoje, a empresa tem matriz em Fortaleza e franquias em São Paulo, Americana, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, São Luís, Teresina, Curitiba, Porto Alegre, Manaus e Porto Velho, e outras em implantação em Recife, Florianópolis, Salvador, João Pessoa, Vitória, Ribeirão Preto e Natal. A empresa possui ainda unidades e parceiros nos Estados Unidos, em Orlando e Boston. No Youtube, a Febracis possui o maior canal de coaching do Brasil, com cerca de 300 mil inscritos e mais de 23 milhões de visualizações.