Confusão durante jogo de sinuca termina com esfaqueado

Vítima está internada em situação estável

28 JAN 2018 – Por RENAN NUCCI – 12h:12 – Correio do Estado

Homem de 38 anos foi esfaqueado durante jogo de sinuca na noite de ontem, em um bar do Jardim Independência, no município de Anastácio. A vítima teria sido atacada depois de supostamente agredir a irmã do autor.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, testemunhas relataram que ambos os envolvidos estavam embriagados, embora não haja detalhes sobre o motivo da desavença. O homem foi socorrido e está internado em estado estável em Aquidauana. O autor fugiu.