Operação Again: Empresário investigado por fraude em hospitais é monitorado

Pablo de Souza colocou tornozeleira ontem

28 JAN 2018 – Por TAINÁ JARA – 18h:01 – Correio do Estado

Esquema desviou aproximadamente R$ 3 milhões de hospitais públicos – Valdenir Rezende Saiba Mais Em esquema, médico usava prótese vencida em cardíacos Polícia Federal combate fraudes no HU; desvios chegam a R$ 3,2 milhões Hospital Universitário é alvo de operação da Polícia Federal Com alvos em MS, PF investe contra fraudes na saúde

O empresário Pablo Augusto de Souza, investigado na operação Again da Polícia Federal, está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica desde ontem. Ele é suspeito de ser um dos “cabeças” de esquema milionário de desvio de dinheiro de hospitais em Mato Grosso do Sul.

A operação, deflagrada na última semana, também colocou em monitoramento o médio Mercule Pedro Paulista Cavalcante. O cardiologista seria um dos principais reponsáveis por fraudes em licitações e superfaturamento na compra de materiais nos hospitais Universitário e Regional, em Campo Grande.

Equipes da PF estiveram na casa do médico em um condomínio de luxo da cidade e também no Hospital Universitário. As medidas protetivas foram decididas pela Justiça Federal como forma de evitar a fuga dos suspeitos.

OPERAÇÃO

Na apuração dos órgãos fiscalizadores, foi identificado que viagens para o exterior e carros de luxo eram usados como propina para que nenhuma ação do esquema fosse descoberta. Ao todo, oito pessoas estão envolvidas no caso. Entre elas estão empresários e servidores dos hospitais.

‘Cabeças’ do esquema, o cardiologista Marcule e o empresário Pablo, sócio da Amplimed, manipulavam cláusulas na licitação dos hospitais para que a empresa vencesse de forma mais garantida o certame. Após isso, a empresa superfaturava o valor dos produtos cardíacos.

Em R$ 6 milhões de compras analisados pela investigação, foi constatado um prejuízo de aproximadamente R$ 3 milhões aos cofres públicos. Além disto, próteses e kits cardíacos eram comprados para os hospitais e desviados para serem usados em clínicas particulares. Também eram utilizados materiais vencidos ou esterelizados reutilização nos pacientes.

Cavalcante e Figueiredo vão responder pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, peculato e fraude em licitação. A próxima fase da operação deve ouvir testemunhas, periciar as provas e analisar os materiais apreendidos.