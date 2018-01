Ex-chacrete Sandra Mattera morre aos 66 anos no Rio de Janeiro

Dançarina trabalhou como assistente de palco no programa do Chacrinha

27 JAN 2018 – Por FOLHAPRESS – 22h:00 – Correio do Estado

Ex-chacrete começou a sentir falta de ar e poucas horas depois enfartou – TV Baú A ex-chacrete Sandra Mattera morreu na manhã deste sábado (27), no Rio de Janeiro. A informação é de Paulo Sampaio, blogueiro do portal Uol, empresa do Grupo Folha, que edita a Folha.

Entre 1968 e 1973, Mattera foi uma das assistentes de palco conhecidas como chacretes do programa de Abelardo Barbosa, o Chacrinha (1917-1988). Ela deixou o apresentador para atuar como dançarina da Globo, onde permaneceu até 1977, quando se casou com Norival D’ângelo, ex-baterista do cantor Roberto Carlos. O casal teve dois filhos.

De acordo com Sampaio, Mattera estava gripada e se queixou de falta de ar na noite desta sexta (26). Durante a madrugada, seu estado de saúde piorou e a ex-dançarina ligou para o administrador Paulo Mesquita, que trabalhava para a família. Ele a levou para o hospital Miguel Couto e providenciava sua transferência para o hospital São Lucas, quando a ex-chacrete sofreu um infarto e não resistiu.

Segundo Mesquita, Mattera deve ser enterrada em São Paulo, no Cemitério da Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula, onde está o túmulo de seus pais.

A última entrevista da ex-chacrete foi para Sampaio, nesta quarta (24). Na ocasião, ela se queixava de não ter sido convidada para desfilar pela escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, que neste ano homenageia Chacrinha.