Paulo Gustavo convida Jojo Todynho para participar de série

que tiro foi esse?

28 JAN 2018 – Por FOLHAPRESS – 15h:47 – Correio do Estado

A informação é de Fernando Oliveira, o Fefito, que assina a coluna Zapping, publicada diariamente no jornal Agora e no “F5”.

Ainda de acordo com o jornalista, as gravações do programa estão previstas para ocorrer entre julho e agosto, enquanto a estreia deve acontecer em outubro.

Jojo ficou conhecida após participar do clipe “Vai Malandra”, da cantora Anitta. O filme foi feito em agosto de 2017, quando a cantora anunciou o projeto “Check Mate”, em que prometeu -e cumpriu- lançar um clipe por mês, de setembro a dezembro.

No fim do ano, pouco depois do “Vai Malandra” ser divulgado, Jojo lançou seu primeiro sucesso nacional: o hit “Que tiro foi esse?”, que virou até meme nas redes sociais.

A funkeira, que em outubro também fez uma participação especial no último capítulo da novela “A Força do Querer”, da Globo, agora faz shows lotados pelo país.

Na semana passada, a cantora fez três shows em São Paulo (SP). Em um deles, o último da turnê pela capital paulista, a funkeira se apresentou na badalada Villa Mix. Antes, ela já passou por outra casa noturna e feito uma participação animada ao lado de Anitta no ensaio dos Blocos das Poderosas.