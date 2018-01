Com música nova Claudia Leitte avalia 10 anos de carreira solo

28 JAN 2018 – Por G1 – 02h:00 – Correio do stado

Lançada em todas as plataformas digitais, a nova canção de Claudia Leitte, intitulada “Carnaval”, em cinco minutos já figurava no topo das paradas do iTunes. A música, cantada em inglês e espanhol, é mais uma parceira da cantora com o rapper norte-americano Pitbull.

O sucesso imediato da faixa, que segundo Claudinha traz a identidade do trabalho dela ao mesmo tempo que inclui novos ritmos, surpreendeu a artista, que atribuiu aos fãs o êxito.

No bate-papo, além da nova música, Claudinha falou sobre os 10 anos de carreira solo, programação para o carnaval, saúde – tema do carnaval dela em 2018 – , Saúde – com “s” maiúsculo mesmo, referindo-se ao bairro onde foi criada em Salvador -, entre outros assuntos.

Ainda com relação ao novo single, ela revelou que a produção da música começou há dois anos, com Pitbull e a equipe dele. “Conheci Pitbull em 2013, e a gente ficou amigo. Esses caras que fizeram ‘Carnaval’ comigo são produtores que trabalham com Pitbull.

A música nasceu dessa relação com ele”, explicou a cantora, que revelou ter adotado uma abordagem “à mineira” ao lidar com os profissionais norte-americanos. “Estou chegando agora, e esses cara são muito grandes [na indústria musical dos Estados Unidos]. Então eu estou chegando, me adaptando”, contou.

Além do sucesso instantâneo, “Carnaval” marca um capítulo importante na história de Claudia: os 10 anos de carreira solo. Para ela, a primeira década como artista solo foi intensa. “Foi incrível! Olho para mim com ternura. Vi uma menina cheia de sonhos e planos, que enfrentou muitos obstáculos, claro, mas que sempre teve pessoas maravilhosas ao redor”, diz.

para os próximos 10 anos, Claudinha já sabe o que quer. “Muitas inovações, muitos passeios fora da zona de conforto. Sou muito chegada a desafios. E quero minhas raízes impreganando em tudo o que faço”.