Estado do Rio vacina cerca de 500 mil pessoas no Dia D contra a febre amarela

A expectativa do governo do Rio de janeiro é vacinar aproximadamente 5,4 milhões de pessoas o quanto antes Cristina Indio do Brasil/Agência Brasil

Mesmo com a chuva em várias regiões do estado, cerca de 500 mil pessoas compareceram nesse sábado (27) aos locais de vacinação, no Dia D de combate à febre amarela, de acordo com o balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. A iniciativa contou com o apoio das 92 prefeituras fluminenses, além da mobilização de diversos órgãos do governo estadaual e dos poderes Legislativo e Judiciário.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Luiz Antonio Teixeira Junior, a luta contra a doença não se limita ao Dia D, embora a mobilização tenha sido um grande passo para a vacinação de toda a população fluminense. “Nós vamos continuar com a campanha estadual. O número de pessoas que reunimos mostra que estamos no caminho certo. O Rio foi o estado campeão em vacinação contra a febre amarela em 2017”, disse.

“Colocamos nossos quartéis à disposição da Secretaria de Saúde, destacando os mais estratégicos para auxiliar neste momento. A proatividade do secretário Luiz Antonio é um fator importante para essa integração”, afirmou o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, coronel Roberto Robadey.

A expectativa é de vacinar aproximadamente 5,4 milhões de pessoas o quanto antes. Até agora, já foram imunizadas cerca de 8,6 milhões de habitantes em todo o território fluminense, marca impulsionada pela ação realizada ontem.

Em 2018, o estado do Rio registrou 26 casos de febre amarela silvestre em humanos, sendo oito óbitos. De acordo com o último informe epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro, as oito mortes foram registradas em Teresópolis (duas), Valença (quatro), Nova Friburgo (uma) e Miguel Pereira (uma).

Além dos óbitos houve registros da doença em Teresópolis (dois) e Valença (nove). Os outros municípios com anotação de casos da doença foram Petrópolis, Duas Barras, Vassouras e Sumidouro. Em macacos apenas Niterói teve confirmação de febre amarela em animais.

