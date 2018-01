Lucas Lucco e Pabllo Vittar lançam clipe de Paraíso

Video atinge mais de 3 milhões de visualizações em menos de 15 horas

Após o lançamento da música Paraíso, que já está com mais de 5 milhões de plays no Youtube e 3 milhões de plays nos parceiros de áudio streaming, chegou a hora de conferir o videoclipe estrelado por Lucas Lucco e Pabllo Vittar.

O clipe ganhou direção e roteiro de João Monteiro e Fernando Moraes (Os Primos), que foram responsáveis pelo clipe K.O. e Corpo Sensual de Pabllo Vittar.

As imagens refletem intensamente o nome da música, uma mistura de cenas sensuais e cenários paradisíacos, gravados em praias da Bahia.

“O clipe traz Lucas Lucco como um personagem perturbado por lembranças, e Pabllo é uma figura misteriosa do seu passado, que ressurge para salva-lo. Ambientada em um futuro próximo, caótico e sem natureza, a história de “Paraíso” apresenta uma tensão entre os personagens, que, quando se tocam, transportam-se para um paraíso fantástico, repleto de paisagens naturais exuberantes e intocadas pelo homem” – conta o diretor João Monteiro.

O vídeoclipe de Paraíso, que conta com o roteiro do próprio Lucas em conjunto com Os Primos, foi lançado com exclusividade neste domingo (29) no Fantástico (TV Globo) e já está disponível no Youtube( https://www.youtube.com/watch?v=qtTM2YV3bI8) com mais de 3 milhões de visualizaçoes em menos de 15 horas.

O lançamento de “Paraíso” fez com que Lucas Lucco conquistasse o status de artista com duas músicas ao mesmo tempo no top 10 do Spotify. Sendo as duas “Permanecer”, com MC G15, que tem mais de 27 milhões de streams, 50 milhões de visualizações no Youtube e é certificada platina e ‘Paraíso” que estreou no Top 10 do Spotify (posição #9) e conta com mais de 3 milhões de streams.

Todos os hits do cantor sertanejo contribuíram para que seu canal oficial chegasse em 1 bilhão de visualizações.



