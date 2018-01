Calvin Klein 205W39NYC anuncia campanha global da coleção Primavera 2018

NOVA YORK, NY, 29 de janeiro de 2018 – A Calvin Klein acaba de anunciar o lançamento de sua campanha publicitária global Primavera 2018 da linha CALVIN KLEIN 205W39NYC.

A campanha multimídia apresenta a coleção Primavera 2018 CALVIN KLEIN 205W39NYC criada pelo diretor criativo Raf Simons e clicada pelo fotógrafo Willy Vanderperre, com um elenco que conta com mais de vinte modelos.

Com mais de 730 milhões de inserções planejadas em 19 mercados que abrangem um mix de mídia integrado, esta campanha mostra a evolução contínua da CALVIN KLEIN sob direção de Simons. A campanha será exibida em publicações de moda, estilo de vida e plataformas digitais em todo o mundo. As imagens ainda ganharão vida sendo expostas em cidades como Nova York, Los Angeles, Paris, Seul e Hong Kong.

Com mais esta campanha, a CALVIN KLEIN fortalece seu lifestyle com ideias arrojadas e progressivas e uma estética sedutora, buscando emocionar e inspirar seu público ao usar imagens e projetos provocativos.

EDITORIAL CREDIT: CALVIN KLEIN 205W39NYC

IMAGE CREDITS: © 2018 Willy Vanderperre

LINK TO DOWNLOAD ALL CAMPAIGN IMAGES (data expiração: 04 de fevereiro de 2018): https://we.tl/AmLgQ9bEtA

SOCIAL MEDIA: facebook.com/calvinklein; calvinklein.tumblr.com; google.com/+calvinklein;

youtube.com/calvinklein; twitter.com/calvinklein; instagram.com/calvinklein;

pinterest.com/calvinklein

snapchat: calvinklein

brand handle: @calvinklein @calvinkleinbrasil

#MYCALVINS

CONTATOS:

MktMix Assessoria de Comunicação

Samantha Simon, Coordenadora / samanthasimon@mktmix.com.br Tel.: +55 11 3060-3640 – r. 3662

Julia Sardelli, Jornalista / julia@mktmix.com.br/ Tel.: +55 11 3060-3640 – r. 3643