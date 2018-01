Com milhões de reais investido, 2017 foi o ponta pé inicial das melhorias na infraestrutura urbana de Três Lagoas

As ações compreendem obras de infraestrutura, edificação e preservação de prédios e vias públicas

O ano de 2017 começou e terminou de forma muita ativa em diversos setores da Administração Municipal, foram investimentos em Saúde, Esporte, Lazer, Educação, Assistência Social e, claro, em Infraestrutura, sendo que nessa área foram investidos mais de R$ 14 milhões em obras de infraestrutura e edificação que foram iniciadas e concluídas no ano passado ou continuadas pela atual administração.

Dentre as principais obras continuadas na administração 2017 a 2020, está reforma e ampliação da Escola Municipal “Flausina de Assunção Marinho” e a Reforma do Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”, que somadas compõem mais de R$ 3,4 milhões, algo que mostra o comprometimento da administração com o dinheiro público.

Além dessas, a atual administração se empenhou e conseguiu investir quase R$ 10 milhões na recuperação, recapeamento e pavimentação asfáltica de diversas ruas e avenidas da Cidade, como é o exemplo da Avenida Antônio Trajano dos Santos, Avenida Rosário Congro e Baldomero Leituga, bem como varias ruas dos bairros Vila Nova, Vila Viana, Jardim Vendrel, Jardim Alvorada e outros.

E as obras não param por aí, estão em andamento outras dezenas de obras, como, por exemplo, dois Centros de Educação Infantil (CEI), sendo um no Jardim das Flores e outro no Jardim Acácias que juntos somam investimentos de mais de R$ 3,8 milhões. Continua em construção, também, a nova Unidade Básica de Saúde da Chácara Eldorado que conta com um empenho de mais de R$ 704 mil e que em breve deve ser entregue ao usufruto da população.

Neste ano, ainda seguem a todo vapor obras de pavimentação asfáltica, drenagem e recapeamento que chegam à casa de quase R$ 7 milhões e que beneficia bairros como Jardim Alvorada e Vila Cardoso que antes sofriam com a lama, areia e acumulo de água pluvial.

PRESERVAÇÃO

Assim como diversos setores da Prefeitura de Três Lagoas atuam para melhorar a qualidade de vida da população, a Diretoria de Serviços Públicos (DSP), ligada a SEINTRA, executou diversas obras de melhorias na segurança de pedestres com a instalação de redutores de velocidade e criação de faixa elevadas de pedestre.

Além disso, as equipes se empenharam em reperfilar vias públicas com a utilização de quase 100 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e mão-de-obra própria, garantindo qualidade e baixo custo. Nas ações de recuperação asfáltica, foram percorridos 384 quilômetros de vias públicas e utilizou-se 2.500 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

ZONO RURAL

A zona rural de Três Lagoas também recebeu atenção com mais de 180 quilômetros de estradas recuperadas e a reforma de três importantes pontes de madeira que auxiliam no escoamento da produção de diversos sitiantes e fazendeiros da região.

FISCALIZAÇÃO

O Departamento de Fiscalização de Obras da SEINTRA, também é um setor atuante. Os servidores emitiram 855 alvarás de construção, 344 habite-se, 354 Certidões de Construção, 3.156 proprietários de terrenos foram notificados, outros 196 notificados pelos Fiscais de Postura e 37 notificações sobre construções irregulares.

Com as notificações, 1.038 terrenos foram devidamente limpos e com isso garantindo a saúde pública. Com a nova Lei Municipal, a fiscalização e limpeza de terrenos baldios serão intensificadas e mais ágeis neste ano.

Galeria de Imagens: Divulgação