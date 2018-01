Maggi participa com Temer de lançamento de pré-custeio do BB

Brasília (29/01/2018) – O ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) vai participar nesta terça-feira (30) do evento do Banco do Brasil de lançamento de custeio antecipado da Safra 2018/2019, às 10 horas, no auditório do Centro Tecnológico Comigo – Anel Viário Paulo Campos, zona rural de Rio Verde (GO). O evento terá a presença do presidente da República, Michel Temer.

Serviço:

Lançamento de pré-custeio do BB

Data: 30 de janeiro

Horário: 10 horas

Local: Centro Tecnológico Comigo – Anel Viário Paulo Campos, Zona rural de Rio Verde (GO)

