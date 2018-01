SIG identifica autores de furto em CEI de Três Lagoas

Suspeitos furtaram um televisor no CEI Professora Neife de Souza Lima, no bairro Jardim Alvorada

Redação do Perfil News

Suspeitos foram presos por policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais). (Foto: Divulgação)

O SIG (Setor de Investigações Gerais) identificou no domingo (28) os autores que furtaram um televisor no CEI Professora Neife de Souza Lima, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

De acordo com informações policiais, a equipe do setor chegou até os suspeitos que foram identificados como Diego Gonçalves Ferreira de Souza e Thiago Silva dos Santos, que confessaram o furto. Além disso, afirmaram que o televisor havia sido vendido no mesmo dia, para um rapaz conhecido como “Fortinho”, pelo valor de R$ 400.

Na manhã de hoje, o pai de um dos investigados apresentou o televisor. Segundo ele, uma pessoa levou o aparelho até a sua casa com o controle e o manual. A TV foi apreendida e será devolvida ao CEI.