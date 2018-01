Há um ano no Japão, meia Felipe avalia período e revela expectativa para 2018

Preparado e adaptado. Assim o meia Felipe inicia sua segunda temporada no Japão. O atleta do Sanfrecce Hiroshima completou neste mês, um ano no país oriental.

Em 2017, o brasileiro disputou 36 jogos, marcou sete gols e deu quatro assistências. Mais adaptado ao futebol do país, o jogador espera fazer de 2018 um grande ano com o Sanfrecce. “Minha expectativa para essa temporada é a melhor possível. Este será meu segundo ano aqui no Japão e me sinto muito bem adaptado dentro e fora de campo. Por ser uma região bem diferente do Brasil, acho que foi fundamental esse primeiro ano de adaptação com a cultura do país. Estou confiante e preparado para ajudar o clube, quero fazer uma temporada melhor que a do ano passado”, ressaltou o camisa 10 do time.

Com o início dos jogos marcado para o próximo mês, Felipe segue em ritmo intenso de pré-temporada pelo Sanfrecce Hiroshima. A equipe disputa na Tailândia três amistosos antes do início oficial da temporada. “Estamos aproveitando muito bem e trabalhando forte nessa pré-temporada, vamos em busca de grandes objetivos. Esse período de treinamento está sendo importante para nós aprimorarmos a parte física e técnica. Queremos começar o ano com força máxima, dando 110% em campo”, concluiu.

Foto Anexada: Divulgação/Sanfrecce Hiroshima

Clique na foto e aperte o botão direito do mouse para salvá-la com uma melhor resolução.



Alexandre Rosa,

Assessor de Imprensa

www.avassessoria.com.br

+55 (48) 99947-3245