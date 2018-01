Representantes da sociedade civil entregam dia 31 de janeiro manifestação ao governo federal pelo fim da violência contra crianças e adolescentes no Brasil

No próximo dia 31 de janeiro (4ª-feira), às 9h30, em Brasília, uma ampla coalizão formada por diferentes instituições da sociedade civil, entrega à Ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, ao Ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, e àSecretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Berenice Maria Gianella, uma manifestação solicitando o engajamento do Estado Brasileiro em prol da erradicação da violência contra crianças e adolescentes.

A carta é uma demanda para que o Estado Brasileiro faça parte da Parceria Global pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes, liderada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e que reúne governos de diferentes países, organizações internacionais, sociedade civil, entre outros grupos. A iniciativa visa erradicar a violência contra crianças e adolescentes e, em especial, contribuir para o cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

