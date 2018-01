Marcas de sucesso lançam suas linhas de Carnaval

Cada vez mais elaboradas e personalizadas, linhas autorais permitem aos consumidores desfilar por aí peças que trazem o DNA de suas marcas favoritas para a época de folia. Nesse leque de opções, as ideias são cada vez mais criativas.

Das clássicas fantasias de Pirata e Baiana às mais elaboradas com pedrarias e paetês, o carnaval 2018 também chega com o propósito de “faça você mesmo” e o uso de materiais recuperados. São inúmeras opções para agradar pessoas que, por mais diferentes que sejam, têm uma paixão em comum: o Carnaval.

AHLMA

Para criar sua coleção de carnaval, a AHLMA volta ao conceito de autoexpressão radical, desenhando peças básicas que não só podem, como devem ser customizadas, editadas e combinadas ao gosto do usuário. O lookbook da mini coleção, aliás, foi inspirado nos blocos de rua favoritos do time de criação – como o Boi Tolo, o Bunytos de Corpo e o Viemos do Egito – onde, a cada ano, se vêem menos fantasias figurativas e mais fantasias pessoais.

São bodies, shorts, biquínis asa delta e calças legging feitos em lycra ou nylon recuperados, para serem usados dentro ou fora da folia. A ideia é que, diferente do que se tem praticado, nenhuma peça seja descartada ao fim do carnaval ou precise esperar um ano inteiro dentro do armário para ser usada novamente. Você pode encontrar os básicos de carnaval da Alma nas lojas físicas e no site ahlma.cc

CANTÃO

1) O Cantão lança nas lojas e no ecommerce uma coleção que se estende para além da Quarta-Feira de Cinzas. Vestidos e macaquinhos (R$259, cada) trazem estampas do universo ziriguidum: penas de araras, iemanjá e havaiana que fogem do óbvio e podem ser usadas nos meses seguintes à folia, sem os respectivos arcos de cabeça que acompanham cada peça.

2) Item indispensável nas costas da juventude carioca dos anos 80, a famosa mochila jeans do Cantão acaba de ganhar versão pochete, com direito a bolsa frontal de camurça. Ideal para ser levado com segurança nos blocos de carnaval, o acessório pode ser usado na cintura ou atravessado ao corpo. Na onda revival nem mesmo o icônico raiozinho que fazia parte da logomarca antiga ficou de fora. Preço: R$199. www.cantao.com.br

DRESS TO

Quando chega o Carnaval, a Dress To já virou referência para se vestir na época da folia. Sempre trazendo temas diferentes a cada coleção, as fantasias da marca são pensadas para quem quer estar linda, confortável e, claro, não passar despercebida. Nesse ano, releituras da clássica fantasinha de baianinha (R$289) e piratinha (R$249) já são, entre outras, um sucesso. À venda nas lojas físicas e online da marca. dressto.com.br

ISABELA CAPETO

A estilista Isabela Capeto e o stylist Leo Muqui se uniram para uma parceria carnavalesca. Juntos criaram uma coleção de fantasias batizada “Chacrete”, com bodies, vestidos e camisetões transparentes, super bordados, cheios de plumas e paetês. Para arrematar o look com muito estilo, a dupla desenvolveu 13 acessórios de cabeça que dão o recado. Tem a viseira “cura gay”, a “suruba de mulheres” inteiramente feita a partir de bonecas, além de uma série tropical com tucanos, araras e quero-quero. À venda na loja da estilista no Leblon. www.isabelacapeto.com.br

ISABELLA ESCUDERO

Fevereiro se aproxima e com ele aquele “ziriguidum” inconfundível de Carnaval. Ao pensar na data o que vem à sua cabeça? Fantasias, repique, tantan, serpentina, blocos e confetes…

Inspirada na mágica da festa, a designer de joias Isabella Escudero criou a coleção Confetti em prata e resina colorida que ganha novidades: para a temporada 2018, novas cores foram incorporadas à paleta da coleção. Além de azul e laranja, os novos “confetes” para vestir são feitos em rosa, branco e turquesa.

MARIA FILÓ

A nova linha de carnaval da Maria Filó tem peças que saem dos bloquinhos para o dia a dia também. O body listrado (R$189) pode ser usado com jeans ou a parte de baixo que você desejar. A blusa no estilo ciganinha (R$139) também fica linda para os dias mais quentes. Tudo arrematado com a tiara de penas (R$169) que é uma peça de peso na produção. www.mariafilo.com.br

REDLEY

A Redley dá uma aula de folia consciente. No melhor estilo “faça você”, purpurinas, paetês, fitas de tecido, tintas spray, borrachas coloridas e pelúcia surgem numa série customizada de tênis para fazer bonito dos pés à cabeça. Ao todo são seis modelos do não menos famoso IR, carro-chefe da grife, devidamente repaginados no espírito carnavalesco em formas que lembram carpas, arco-íris, monstros, entre outras. As peças receberam interferências artísticas da equipe de criação da Redley. Preço: R$239. À venda somente pelo site www.redley.com.br

RESERVA

Um cortejo de frases memoráveis que cresce a cada ano. Assim é a linha de camisetas de Carnaval criada pela Reserva. Em 2018, uma dezena de novas estampas se soma a um acervo que já conta com quase 40 expressões engraçadinhas para entrar no ritmo da festa brasileira mais aguardada do ano. O espírito da folia se junta ao humor característico da marca em novos dizeres como “Eu sou o genro que a sua mãe sonhou”, “O que acontece no Rio fica no Rio”, “Sou a pessoa amada por três dias”, entre outros. A partir de R$99 e à venda no site www.usereserva.com

RESERVA MINI

Não são apenas os adultos que vão desfilar cheios de estilo. Os pequenos também poderão ir aos bloquinhos com looks especiais. A Reserva Mini criou uma coleção de camisetas para meninos e meninas. Há estampas para todos os gostos: pirata, fantasma, fada e até unicórnio para brincar o carnaval. Os papais podem escolher os modelos para os filhos no ecommerce da marca: www.usereservamini.com

FYI

Para a FY o Carnaval acaba, mas a produção, não. A marca pensou em diferentes formas de usar as peças da coleção de verão no mood da folia. Assim, além das fantasias mais bacanas, as folias podem aproveitar algumas das produções antes e depois do Carnaval. E o melhor: tudo com 50% off! www.fyistore.com.br

Martu

A Martu lança sua coleção de Carnaval Deluxe pensada para os bailes mais bacanas de Carnaval.