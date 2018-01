Quer acabar com a celulite?

Atividade física regular e alimentação balanceada são os principais aliados no combate a celulite – Foto Google

Além de mudar os hábitos alimentares, fazer exercícios regularmente é a melhor maneira para evitar e reduzir a celulite. Algumas modalidades são especialmente indicadas para combater os temidos furinhos.

Não adianta usar produtos caros ou realizar um tratamento estético sem ter como aliada a atividade física. Segundo Eduardo Netto, diretor técnico da Bodytech Company, a famosa combinação de exercícios aeróbicos e musculação traz sempre bons resultados. “Enquanto as atividades aeróbicas proporcionam uma melhora na aptidão cardiorrespiratória, e claro, podem contribuir na queima de gordura, a musculação promove gasto calórico, aumenta o volume e a tonicidade muscular, ou seja, garante uma melhora na estética corporal”, explica Eduardo Netto.

A celulite é, em geral, acompanhada de um edema, que comprime os capilares, acentuando a má circulação e o próprio edema. “As trocas entre as células e o sistema circulatório diminuem simultaneamente, fazendo com que as células adiposas armazenem gordura em excesso e aumentem de volume. Junto com o edema, elas passam a comprimir todas as estruturas ali presentes”, ressalta o diretor técnico.

Ter mais músculos e menos gordura são fundamentais para emagrecer e conquistar um corpo livre de celulites. Quando a gordura diminui, automaticamente aumenta o aporte sanguíneo e melhora o quadro inflamatório.

As modalidades contra resistência — musculação e ginástica localizada — melhoram a tonicidade muscular, ajudando a disfarçar a celulite. O aumento no volume dos músculos comprime o tecido gorduroso, o que torna a pele mais lisa.

Segundo Eduardo Netto, diretor da Bodytech Company – “para uma aluna iniciante é recomendado fazer aulas pelo menos três vezes por semana e aumentar a frequência gradualmente. Em geral, após três meses de disciplina nos treinamentos e com uma alimentação balanceada, já se nota uma boa melhora nas regiões afetadas pela celulite”.

Os exercícios aeróbios e os anaeróbios podem ser feitos no mesmo dia ou intercalados, dependendo da disponibilidade do praticante. O ideal é intercalar os dois para que seja possível ter estímulos distintos e dessa forma dispor de tempo para a recuperação.

Exercícios mais indicados

Nas mulheres, as regiões do corpo que costumam ser mais atingidas pela celulite são as pernas e os quadris. Portanto, o trabalho contra resistência nessas áreas deve ser intensificado.

Existem alguns aparelhos de musculação especialmente indicados para os membros inferiores, e que ajudam a combater a celulite: leg squat (glúteos e parte posterior de coxa); leg press (glúteos, quadríceps, posterior de coxa e panturrilha); cadeira abdutora (musculatura externa da coxa e glúteos); adutora (parte interna da coxa); máquina de glúteos (quadris, glúteos e posterior de coxa) e cadeira extensora (quadríceps e parte anterior da coxa).

Resultados são individuais

Em termos de prática de atividade física, a diferença no treinamento para combater uma celulite discreta ou mais acentuada está na intensidade.

“Teoricamente, se o estágio do problema é inicial, os objetivos serão alcançados com mais rapidez. Entretanto, deve-se considerar as diferenças metabólicas de um organismo para o outro. Se uma aluna apresenta uma celulite acentuada, mas tem um metabolismo mais acelerado, ela se beneficiará mais rapidamente do programa de exercícios. Uma dica importante: não desanime se a sua colega de academia obtém resultados mais rápidos do que você. Cada organismo tem o seu próprio ritmo. O importante é não desistir. Aos poucos, você verá que o esforço é recompensador”, ressalta Netto.

Alimentação adequada faz a diferença

Celulite é um problema estético muito comum entre as mulheres. E sim, pode ser causada pela alimentação. Os furinhos indesejados surgem após a adolescência. São mais comuns na região glútea e coxo femoral. ”Os principais mecanismos para o desenvolvimento da celulite são: retenção hídrica, acúmulo de gordura no tecido subcutâneo e alteração na microcirculação. Pessoas com peso normal podem apresentar os furinhos, mas o ganho de peso e a obesidade agravam o quadro. Hidratação inadequada, dietas ricas em sódio, açúcares e carboidratos refinados (como a maioria dos produtos industrializados) pioram muito a situação”, declara Priscilla Martins, endocrinologista e nutróloga.

É comum ouvir que somos o retrato da nossa alimentação. Para melhorar a celulite é fundamental ter uma ingestão adequada de água e uma dieta equilibrada, rica em alimentos in natura que possuam vitaminas, minerais, substâncias antioxidantes e pouquíssimo sódio. “Essas pequenas mudanças melhoram a circulação, e por consequência ajudam na diminuição da retenção hídrica e no volume das células adiposas, ou seja, melhora o aspecto da celulite”, alerta a endocronologista e nutróloga.

A doutora Priscilla Martins selecionou seis dicas para ajudar no combate a celulite:

1- Beba água: o consumo adequado diminui a retenção hídrica e melhora a circulação;

2- Invista em café, chá verde e cacau ou chocolate 70% ou mais. Estes itens são ricos em cafeína, reduzindo o edema, ativando o metabolismo e melhorando a microcirculação;

3- Frutas vermelhas: morango, amora e berries. Contribuem na melhora da circulação. São ricas em antioxidantes e apresentam baixo índice glicêmico;

4- Peixes ricos em ômega 3 como: salmão, atum e sardinha. Ajudam a melhorar a função endotelial (são células formadoras da camada íntima dos sistemas vasculares sanguíneos e linfáticos), a circulação e diminui o edema;

5- Vitamina C: é importante consumir frutas como laranja, limão e acerola. A vitamina C é importante na formação de colágeno, deixando a textura da pele melhor;

6- Mais importante do que ingerir alimentos específicos é ter um estilo de vida saudável: ter uma dieta balanceada e praticar atividades físicas com frequência.

Fernanda Sene