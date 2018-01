Páginas de celebridades podem trazer aviso falso de atualização de segurança Java

Criminosos cibernéticos espalham comunicação através da contaminação de sites com grande volume de acesso, visando instalar cavalo de troia criado para roubar dados bancários e de cartões de crédito

A Nodes Tecnologia, distribuidora das soluções antivírus da Avira no Brasil, identificou uma ação dos criminosos cibernéticos por meio da propagação de um cavalo de troia a partir de páginas web com grande volume de acesso, entre elas a de celebridades do mundo esportivo e artístico. Ao acessar a estas páginas, o internauta recebe imediatamente um falso aviso de atualização de segurança Java, informando que foi detectada uma versão antiga do Java e que – por isso – não seria possível acessar o conteúdo desejado. O alerta oferece um link para iniciar a atualização do Java e, quando clicado, baixa o executável jre.8u151-windows-x64, que contém o trojan win32:Malware-gen incorporado e armazenado no serviço do Google Docs.

Este cavalo de troia se espalha através de e-mails não solicitados, de sites maliciosos ou infectados, além de redes de compartilhamento de arquivos. Sua função é realizar alterações nas configurações do sistema e do registro, o que faz com que o desempenho do sistema seja comprometido e abrindo brechas para a entrada de novos tipos de vírus. Ele também pode monitorar as atividades do usuário, como as teclas digitadas e coletar informações financeiras, de contas bancárias ou de cartões de crédito.

O trojan foi detectado pela Nodes Tecnologia ao tentar acessar uma página de um conhecido jogador de futebol da Seleção Brasileira, quando a solução antivírus deu o alerta. “Sem este tipo de alerta, qualquer internauta seria capaz de acreditar na veracidade da comunicação e prosseguir – sem saber – os passos oferecidos pelos criminosos e realizar a falsa atualização. Por isso, é altamente recomendável ter uma solução antivírus no computador e dispositivos móveis e que ela seja capaz de bloquear toda e qualquer ação maliciosa praticada pelos cybercrime”, comenta Eduardo Lopes, diretor da empresa.

Proteção em tempo real atualizada

Eduardo Lopes orienta o usuário de computador e dispositivos móveis manter sempre seus sistemas e equipamentos atualizados, com as mais recentes versões fornecidas pelos fabricantes de software. Além disso, ter uma solução antivírus abrangente e com capacidade de antecipar às ações dos criminosos online.

Novo Avira 2018 combina Inteligência Artificial para combater ameaças cibernéticas

Para ajudar os usuários de computador a se protegerem das ameaças online, a Nodes Tecnologia já disponibiliza em sua loja online a nova versão 2018 do antivírus Avira, que combina Inteligência Artificial para combater ameaças cibernéticas. Os recursos de detecção e bloqueio de malwares são conduzidos pela NightVision, plataforma de tecnologia deAI baseada em nuvem da Avira.

A versão também tem o ransomware no centro do combate, o tipo de ameaça que mais tem crescido nos últimos anos. Para evitar o sequestro de dados, toda a linha de produtos da Avira oferece recursos inteligentes que se antecipam a ação dos criminosos cibernéticos e evita que o ransomware criptografe os dados. A versão também inclui todas as funcionalidades de proteção em nuvem, que que analisa arquivos desconhecidos – anonimamente – de milhões de usuários, para protegê-los das ameaças à medida que elas surgem, em tempo real.

Mais informações sobre as soluções Avira no Brasil: www.nodes.com.br