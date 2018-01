A Fundação Ema Klabin, no Jardim Europa, preparou uma série de atividades para a criançada. A programação “Ainda é Férias na Casa-Museu Ema Klabin” está com inscrições abertas para três oficinas gratuitas no mês de fevereiro: Monotipia (dia 3), Gravura (dia 17) e Colagem (dia 24). Ao todo estão disponibilizadas 55 vagas. Os materiais necessários para as oficinas serão oferecidos pela Casa-Museu Ema Klabin. As inscrições são gratuitas e podem ser efetivadas no site do museu: https://emaklabin.org.br

Os pais também podem participar das oficinas e, se quiserem, conhecer o acervo permanente da Casa-Museu que reúne mais de 1.500 obras, entre pinturas do russo Marc Chagall e do holandês Frans Post, dos modernistas brasileiros Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Portinari e Lasar Segal; talhas do mineiro Mestre Valentim, mobiliário de época, peças arqueológicas e decorativas.

Confira as oficinas:

Monotipia

Com enfoque na exposição do livro “Alice no País das Maravilhas” de Lewis Carroll, com ilustrações de Arthur Rackham , a oficina estimula que os pequenos percebam a relação entre palavras e imagens , usando a técnica de monotipia. Data: 3 de fevereiro (sábado) – Horário : das 14:30 às 16h30 – Indicação: a partir de 6 anos – 20 vagas

Gravura

A oficina de gravura “Experimentando a impressão” propõe que as crianças tenham noções básicas de gravura em relevo e também reflitam como foram feitas as primeiras imagens impressas nos livros. Data: 17 de fevereiro (sábado), das 14:30 às 16h30 – Indicação: a partir de 6 anos – 20 vagas

Colagem

A oficina de colagem tem como objetivo estimular que o público expresse suas ideias utilizando materiais diversos. Data: 24 de fevereiro (sábado), das 14:30 às 16h30 – Indicação: a partir de 14 anos – 15 vagas

Serviço:

Oficinas:

Dia 3/02 –sábado – das 14h30 às 16h30 – Oficina de Monotipia -20 vagas – Grátis

Dia 17/02 – sábado – das 14h30 às 16h30 – Oficina de Gravura -20 vagas– Grátis

Dia 24/02 – sábado – das 14h30 às 16h30 – Oficina de Colagem – 15 vagas – Grátis

Visitas mediadas à Fundação Ema Klabin – De quarta a domingo, das 14h às 17h, com permanência até às 18h. As visitas duram em média uma hora. Preço: Sábados, domingos e feriados: Entrada franca. De quarta a sexta: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia).

Inscrições gratuitas no site www.emaklabin.org.br

Local: Casa-Museu Ema Klabin

Endereço: Rua Portugal, 43, Jardim Europa, São Paulo. Telefone (11) 3897-3232

Site: www.emaklabin.org.br