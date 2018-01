Segue a primeira fase do Futsal de Férias do Governo de Andradina

Andradina

Secom/Prefeitura

O Campeonato de Futsal de Férias do Governo de Andradina segue movimentando as noites no ginásio do ATC (Andradina Tênis Clube) durante toda a semana. As 24 equipes buscam uma vaga na próxima fase.

Nesta terça-feira (30) jogarão a partir das 19h15, Orlando City e Garoto da Vila. Às 20h15, Elite Conveniência e Inter Sport Clube e na sequência Rubmar Despachante Napolina e Advm Assoc. Desp. Vila Mineira.

Na quarta-feira (31) jogam Planalto F.C. e Rodoviaria F.C, Red Bull/Zooi Tabacaria joga com Unidos Somos Um, além de Pumas/Porto e Borussia. Na quinta (01) Interclima Sereno Villas joga com Carvalho Gás e Água, João Som Sky e Grub/Biguá, além de Madri / Csm Advogados e Santo Antonio.

No último dia de jogos da semana, sexta (02), Barça Canãa e Chicago Bulls, Eterna F.C. e R7, além de Porto/João Som Sky e Chap Castanheira.

“Convidamos toda a população para acompanhar as partidas na quadra do ATC nesta feliz parceria com a diretoria do clube que tem levado grande público aos jogos. Venha e traga sua família para se divertir”, disse o secretário de Esporte, Manoel Messias de Almeida.

A tabela da competição pode ser visualizada no site oficial da Secretária – www.esporte.andradina.sp.gov.br. Neste ano serão quatro chaves com seis times cada. Eles jogarão entre si, classificando os quatro melhores de cada grupo. As 16 equipes restante farão cruzamento olímpico em jogo único até a final.

Foto: campeonato_futsal – Crédito: Secom/Prefeitura

Legenda: Jogos no ATC vem atraindo grande público