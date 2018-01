Eleita uma das melhores empresas para trabalhar, iFood tem centenas de vagas abertas no Brasil

E então como é trabalhar em uma empresa como essa? Primeiro é preciso destacar que o iFood tem registrado crescimento médio de 120% ao ano e ainda assim mantém sua cultura de startup. Nesse ambiente a mudança é uma certeza, e os colaboradores se sentem confortáveis com isso.

Logo quando entramos em um escritório da marca, já nota-se a diferença. Todos têm áreas externas e verdes, que fazem você se sentir confortável. Frutas e snacks estão sempre disponíveis aos colaboradores, assim como sucos, refrigerantes, energéticos e cervejas. Todos os dias tem pipoca e, ao fim do mês, todos se juntam para um Happy Hour para integração e celebrar nossas conquistas.

“Além dos happy hours que são importantes para nossa cultura, temos o Bate-Papo com colaboradores e convidados. Nesta edição foi a Monja Coen que deu uma palestra para inspirar, neste começo de ano, a termos uma vida mais voltada aos nossos propósitos, de uma forma leve. Queremos oferecer um ambiente amigável para que todos se sintam em casa. Nosso objetivo é transformar o dia-a-dia dos FoodLovers, que é como nos chamamos no iFood, na melhor experiência possível”, conta Tiago Luz, Diretor de RH do iFood.

Os escritórios foram planejados para favorecer o compartilhamento de conhecimento. Todos, de estagiários até o CEO, trabalham no mesmo espaço, o que faz a informalidade e o senso de colaboração serem marcas registradas da empresa. Independentemente do momento de vida e de carreira, todos têm a oportunidade de conversar de igual para igual sobre qualquer projeto, produto ou área de negócios.

“Estamos sempre abertos a ouvir o que os colaboradores têm a dizer e melhorar cada vez mais o ambiente de trabalho. Para potencializar essas iniciativas criamos o programa Mestre Cuca, que conta com mais de 50 colaboradores voluntários que são engajados em pensar soluções que tornem a empresa sempre melhor. Os colaboradores se dedicam a oferecer as melhores opções e a empresa analisa e implementa. Está sendo um sucesso”, afirma.

Incentivo à liberdade de criar e ter ideias que podem ter grande impacto no negócio é um dos direcionamentos, para que todos sejam sempre estimulados a empreender, inovar, trabalhar com transparência e a serem colaborativos. “Procuramos pessoas que tenham os nossos valores e, ao mesmo tempo, adicionem à nossa cultura”, ressalta Luz.

Além do Brasil, a empresa opera no México, na Colômbia e na Argentina e oferece aos seus colaboradores a oportunidade de participar do projeto “Culinária Internacional”, que promove intercâmbio cultural pelo período de quatro meses em um dos três países. “Acreditamos que o iFood é a melhor empresa do mundo para trabalhar e tudo que fazemos é com esse objetivo. Buscamos os melhores talentos e perfis, aprimoramos processos, oferecemos diferentes ferramentas para possibilitar isso. Aqui todos têm acesso a todas as informações e oportunidade para uma experiência na empresa no exterior, independentemente da posição hierárquica”, explica.

“Valorizamos a felicidade. É muito gratificante ver o quanto nossos colaboradores sentem orgulho de trabalhar aqui. Oportunidade de crescimento não falta, e temos uma cultura de feedback frequente. Acreditamos que para o iFood continuar inovando precisamos atrair e contratar os melhores talentos, de perfis diferentes, com visões de mundo e ideias diferentes para continuarmos inovando. Por isso temos hoje 50% de mulheres e 50% de homens, cerca de 60 graduações diferentes, com repertórios bem distintos e pessoas de todas as partes do Brasil. Para nós, o mais importante é quem você é”, finaliza Tiago.

